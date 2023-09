Imetajate ja roomajate liikumise läbivaatamine

Hiljutine Harvardi juhitud uuring on seadnud kahtluse alla tavapärase arusaama sellest, kuidas maismaaimetajad oma iseloomulikku kõndimisstiili arendasid. Aastakümneid on arvatud, et imetajad põlvnesid roomajasarnastest esivanematest, mille tulemuseks on üleminek laialivalgunud jalgadega roomamiselt kõndimisasendile, mille jalad on keha all. Seda hüpoteesi, mida tuntakse kui külgsuunalist sagitaalset paradigmat, on laialdaselt õpetatud kolledži anatoomia ja evolutsiooni õpikutes.

Uus uuring viitab aga sellele, et see kauaaegne arvamus võib olla vale. Teadlased väidavad, et ainuüksi tänapäevaste loomade, näiteks elusate imetajate ja roomajate vaatlustele tuginemine võib viia ekslike evolutsioonihüpoteesideni. Täpsema arusaamise saamiseks rõhutas töörühm fossiilsete dokumentide analüüsimise ja väljasurnud loomade uurimise tähtsust.

Fossiilsete dokumentide uurimisega loodavad teadlased tuvastada anatoomilised muutused, nende muutuste ajastus ja selektiivsed surved, mis ajendasid liikuvuse arengut imetajatel. Uuringu autorid väidavad, et ilma selle ajaloolise perspektiivita võivad evolutsioonilised narratiivid muutuda pelgalt spekulatiivseteks lugudeks, millel puudub empiiriline tugi.

Selle uuringu tulemused viitavad sellele, et evolutsioonistsenaariumide koostamisel on ülioluline tutvuda fossiilsete andmetega. Kuigi fossiilsed andmed pakuvad piiratud teavet pehmete kudede, näiteks lihaste ja kõõluste kohta, on see endiselt oluline ressurss evolutsiooniajaloo jooksul toimunud muutuste mõistmisel.

Kokkuvõttes seab Harvardi juhitud uuring kahtluse alla traditsioonilise arusaama liikumise üleminekust roomajatelt imetajateni. Rõhutades fossiilsete dokumentide uurimise vajadust, nõuavad teadlased rangemat ja tõenditepõhisemat lähenemisviisi liikumise evolutsiooniajaloo mõistmiseks.

