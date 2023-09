Teadlased avastavad vanima puitkonstruktsiooni, mis on pärit üle 476,000 XNUMX aasta tagasi

Arheoloogid on teinud hämmastava avastuse, avastades vanima puitehitise, mis kunagi leitud. Liverpooli ülikooli teadlaste rühma sõnul on Sambiast avastatud hästi säilinud puitu, mis pärinevad vähemalt 476,000 XNUMX aasta tagusest ajast. See on vanem kui meie oma liik Homo sapiens.

Puidul olevate kivitööriistade lõikejälgede ekspertanalüüsi abil on teadlased jõudnud järeldusele, et varajased inimesed kujundasid ja ühendasid konstruktsiooni ehitamiseks tahtlikult kahte suurt palki. See leid viitab varaseimatele tõenditele tahtliku puidutöötlemise kohta maailmas, mis seab kahtluse alla veendumuse, et kiviaja inimesed olid ainult rändajad. Varasemad tõendid olid näidanud, et inimesed kasutasid puitu ainult tule tegemiseks, kaevamispulkade ja odade tegemiseks.

Sellise iidse paiga puidu säilitamine on väga ebatavaline, kuna see tavaliselt aja jooksul laguneb. Piirkonna kõrge veetase toimis aga säilitusainena, võimaldades puidul ellu jääda. See avastus heidab uut valgust Kalambo juga varajaste inimeste elustiilile, kellel ei olnud mitte ainult juurdepääs ühtlasele veeallikale, vaid nad kasutasid ka ümbritsevat metsa ülalpidamiseks.

Artiklis mainitakse, et nende olendite kirjeldamiseks kasutatakse terminit "inimesed", kuid on oluline märkida, et nad on varasemad kui Homo sapiens, mis võib kuuluda liiki Homo erectus. See ilmutus ühtib teiste hiljutiste avastustega Lõuna-Aafrika Rising Star koobassüsteemis, kus leiti tõendeid kultuuriliste tavade, matmisrituaalide, tulekasutuse ja kunstiloomingu kohta mitte-Homo sapiens hominiini liikide poolt, mis pärinevad ligikaudu 300,000 XNUMX aasta tagusest ajast.

Uurimistulemused on avaldatud teadusajakirjas Nature, mis on märkimisväärne panus meie inimkonna varase ajaloo ning nende kultuuriliste ja tehnoloogiliste edusammude keerukuse mõistmisse.

Allikad:

– Liverpooli ülikool (allikaartikkel)