Kas inimesed edestavad meeskonnatöö väljakutsetes roboteid? Uus uuring näitab koostöö tähtsust

Murranguline uuring, mille viis läbi Ph.D. Newcastle'i ülikooli tudengid on heitnud valgust inimeste ja robotite vahelisele dünaamikale meeskonnapõhistes ülesannetes. Uuring keskendus nii inimestest kui ka tehisintellekti mängijatest koosnevate meeskondade ja ainult inimestest koosnevate meeskondade tulemuslikkuse võrdlemisele. Selle uuringu eesmärk oli hinnata inimeste ja robotite meeskonnatöö võimeid arvutipõhises väljakutses, mis sarnaneb populaarsele arkaadmängule Pong.

Uuringu tulemused näitasid, et inimmeeskonnad edestasid robotmängijaga meeskondi. Täheldati, et inimmängijatel oli suurepärane intuitsioon, mis võimaldas neil mõista oma partneri tegevust ja teha kohandusi, et parandada meeskonna jõudlust. Seevastu robotmängijaga meeskondadel näis konkurentsieelist puuduvat, rõhutades inimliku intuitsiooni ja kohanemisvõime olulisust koostöös.

Eriti intrigeeriv on see, et uuringus uuriti ka seda, kas meeskonnad toimisid paremini koostöös või üksteisega võisteldes. Üllataval kombel leiti, et koostöös mängivad meeskonnad edestavad võistlusmänguga tegelevaid meeskondi. See leid seab kahtluse alla üldlevinud arvamuse, et konkurents tõstab tulemuslikkust ja toob esile koostöö ja sünergia olulised eelised eduka meeskonnatöö tulemuste saavutamisel.

Ph.D. Tudengid Laiton Hedley ja Murray Bennett Newcastle'i ülikooli psühholoogiateaduste kooli Newcastle Cognition Labist annavad oma panuse kognitiivse psühholoogia valdkonda. Kognitiivpsühholoogia keskendub inimese aju toimimise mõistmisele ja uurib selliseid protsesse nagu mõtlemine, mäletamine ja õppimine.

See murranguline uuring, mis avaldati ajakirjas Topics in Cognitive Science, annab väärtuslikku teavet inimeste ja robotite meeskonnatöö oskustest. Rõhutades koostöö tähtsust konkurentsi asemel, julgustab uurimus uute lähenemisviiside uurimist meeskonna jõudluse parandamiseks ja inimese ja tehisintellekti interaktsiooni optimeerimiseks.

Allikas:

Murray S. Bennett jt, Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Allikas: Newcastle'i ülikool