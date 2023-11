Uus artikkel: Jupiteri jäiste kuude uurija teekond (JUICE) algab lennuga

Euroopa Kosmoseagentuuri Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) alustab erakordset reisi läbi meie päikesesüsteemi. Jupiteri ja selle jäiste kuude uurimisel tegi JUICE hiljuti üliolulise manöövri, mis seab selle eelseisvaks Maa-Kuu möödalennuks, tähistades esimest korda kahekordset gravitatsiooniabi nende kahe taevakeha vahel.

Manööver, mis hõlmas 43-minutilist põlemist, kulutas ligikaudu 363 kilogrammi kütust, mis moodustas peaaegu 10% JUICE kogu kütusevarust. See on suurim manööver, mille kosmoselaev on seni sooritanud. Saksamaal ESA ESOC missiooni juhtimiskeskuse lennudünaamika insener Julia Schwartz selgitas, et see põletus oli JUICE jaoks pöördeline hetk, arvestades selle märkimisväärset 6,000 kilogrammi massi. Kosmoselaeva kiiruse muutmiseks peaaegu 200 meetri võrra sekundis oli vaja märkimisväärset jõudu ja kütust.

23. aprillil 2023 Prantsuse Guajaanast välja lastud JUICE eesmärk on uurida kolme Jupiteri kuud: Ganymedes, Callisto ja Europa. Sihtpunkti jõudmiseks tugineb JUICE aga mitmele gravitatsiooniabile. Meie päikesesüsteemi sisemistest planeetidest strateegiliselt mööda manööverdades kasutab JUICE planeetide gravitatsioonilisi loodeid, et liikuda Jupiteri poole. See geniaalne tehnika minimeerib kütusekulu, optimeerides kosmoselaeva üldist tõhusust.

Hiljutine põletus on esimene kahest manöövrist, mis on vajalikud JUICE joondamiseks Maa-Kuu gravitatsiooniabi jaoks, mis on kavandatud augustiks 2024. Schwartz kinnitas, et see esialgne põletus saavutas 95% nõutavast kiiruse muutusest. Pärast JUICE'i uue orbiidi analüüsi järgnevatel nädalatel kavandab ESA teise põletuse, et täpsustada sondi trajektoori topeltgravitatsiooni abi jaoks.

FAQ:

K: Mis on JUICE?

V: JUICE tähistab Jupiter Icy Moons Explorerit. See on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) välja töötatud kosmoselaev Jupiteri ja kolme selle kuu: Ganymede, Callisto ja Europa uurimiseks.

K: Kuidas MAHL Jupiterini jõuab?

V: JUICE jõuab Jupiterini raskusjõu abil. See navigeerib mööda meie päikesesüsteemi sisemistest planeetidest, kasutades nende gravitatsioonilisi loodeid, et end Jupiteri poole visata. See tehnika vähendab kütusekulu ja suurendab kosmoselaeva tõhusust.

K: Mis oli hiljutise põletuse juures märkimisväärne?

V: Hiljutine põletus, mis nõudis seni suurimat manöövrit, asetas JUICE eelseisva Maa-Kuu gravitatsiooniabi jaoks. See tarbis 363 kilogrammi kütust ja muutis kosmoselaeva kiirust ligi 200 meetrit sekundis.

K: Millal JUICE Jupiterisse jõuab?

V: Kui kõik läheb plaanipäraselt, läheb JUICE Jupiteri ümber orbiidile aastal 2031. Seni teostab see aga erinevaid trajektooriparandusi oma väiksemate tõukurite abil.

K: Mis on JUICE missiooni eesmärk?

V: JUICE missioon on uurida Jupiterit ja selle jäiseid kuud, et mõista nende koostist, uurida elamiskõlblikkuse potentsiaali ja avastada teadmisi meie päikesesüsteemi kujunemise ja evolutsiooni kohta.