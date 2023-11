Uued ülevaated ESA JUICE sondi teekonnast Jupiterisse

By

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) sond Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) alustab ambitsioonikat missiooni, et uurida Jupiterit ja selle kolme jäist kuud – Ganymedest, Callistot ja Europat. Esimesel ajaloolisel juhul kasutab sond JUICE Jupiteri poole liikumiseks kahekordset gravitatsiooniabi nii Maalt kui ka Kuult.

JUICE missiooni viimane verstapost leidis aset hiljuti, kui sond sooritas üliolulise manöövri, et muuta oma orbiiti ümber Päikese. See keerukas 43-minutiline põletus kasutas peamasinat ja umbes 10% sondi kütusevarust. Manööver oli vajalik selleks, et panna paika järgmise suve Maa-Kuu topeltgravitatsiooniabi.

Julia Schwartz, ESA ESOC missiooni juhtimiskeskuse lennudünaamika insener, rõhutas selle manöövri olulisust, paljastades, et JUICE märkimisväärse kaalu tõttu kulus see märkimisväärsel hulgal kütust. Umbes 6000 kg kogumassiga JUICE on üks raskeimaid planeetidevahelisi kosmoselaevu, mis kunagi välja lastud.

Gravitatsiooniabi on tehnika, mis kasutab planeedi gravitatsioonivälja kosmoselaeva kiiruse suurendamiseks. Sellise abi täitmine nõuab aga täpset ajastust, kiirust ja trajektoori. JUICE peab jõudma Maa-Kuu süsteemi täpselt õigel hetkel ja järgima õiget teed, et saada kasu kadaefektist.

Kui esmane manööver on lõpule viidud, on veel vaja teha teine, väiksem manööver, et JUICE oleks Maa-Kuu gravitatsiooniabi jaoks õigel trajektooril. See kaheosaline lähenemine võimaldab teise mootori käivitamisel parandada kõik esialgse manöövri ebatäpsused. 2024. aasta mais viivad sondi väiksemad tõukurid Maale lähenedes läbi viimase peenhäälestusmanöövri.

Aprillis edukalt käivitatud JUICE missioon on varustatud täiustatud kaugseire, geofüüsikaliste ja in situ instrumentidega. Maa ja Jupiteri vahelise tohutu vahemaa tõttu on aga gaasihiiglase ja selle kuude üksikasjalikud vaatlused ette näha alles 2031. aastal.

FAQ:

K: Mis on JUICE?

V: JUICE on Euroopa Kosmoseagentuuri sond Jupiter Icy Moons Explorer.

K: Mis on topeltgravitatsiooniabi?

V: Topeltgravitatsiooniabi on manööver, mille käigus sond JUICE kasutab Jupiteri poole liikumiseks nii Maa kui ka Kuu gravitatsioonivälju.

K: Mis on JUICE missiooni eesmärk?

V: JUICE missiooni eesmärk on uurida Jupiterit ja selle kolme jäist kuud – Ganymedest, Callistot ja Europat –, et saada ülevaade nende koostisest ja potentsiaalist ookeanide varjamiseks.