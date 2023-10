Euroopa teenindusmooduli integreerimine Artemis II missioonile: oluline samm Kuu uurimise suunas

By

Tulevane Artemis II missioon, mis peaks toimuma 2024. aasta novembris, saab hoogu, kuna Floridas Kennedy kosmosekeskuse insenerid teevad usinalt tööd Euroopa teenindusmooduli (ESM2) ettevalmistamiseks Orioni meeskonnamooduliga integreerimiseks. ESM2 mängib olulist rolli oluliste ressursside, nagu elekter, vesi ja simuleeritud atmosfäär, pakkumisel, et tagada nelja astronaudi mugavus ja ohutus nende edasi-tagasi reisil Kuule.

Integreerimisprotsessi hõlbustamiseks ühendati ESM2 algselt meeskonnamooduli adapteriga, moodustades Orioni teenindusmooduli (OSM). See kriitiline samm võimaldas inseneridel põhjalikult testida integreeritud moodulit, mis sisaldab torusid, juhtmeid, akusid ja elektroonikat. Selles etapis viidi läbi kaks üliolulist testi, et tagada OSM-i töökindlus ja vastupidavus.

Üks neist katsetest, mida nimetatakse termilise tsükli testiks, hindas OSM-i võimet taluda äärmuslikke temperatuurikõikumisi, millega see missiooni ajal kokku puutub. Vahepeal keskendus Direct Field Acoustic Test (DFAT) sellele, et hinnata OSM-i võimet taluda raketi kosmosesse tõusmise ajal kogetud intensiivseid vibratsioone.

Pärast neid katseid on OSM edukalt ühendatud Orioni meeskonna mooduliga, moodustades täieliku Orioni sõiduki Artemis II missiooni jaoks. Ühendus saavutatakse kuue punkti kaudu meeskonnakapsli kuumakilbi ümber, tagades astronautide ohutuse Maa atmosfääri taassisenemisel. Soojuskilbi ületamise asemel veetakse torud ja juhtmed selle ümber.

Kuna meeskonna- ja teenindusmoodulid on nüüd ühendatud, on järgmiseks otsustavaks sammuks Orioni sõiduki sisselülitamine ja põhjalik kontrollimine, kas kõik süsteemid töötavad harmooniliselt. See etapp võimaldab Euroopa ja USA meeskondadel kinnitada sujuvat suhtlust erinevate komponentide vahel.

Kuna Artemis II missiooni ettevalmistused jätkuvad, nihkub fookus peagi Orioni sõidukile päikesetiibade paigaldamisele, viies selle kokkupaneku lõpule. Seejärel täidetakse kütusepaagid raketikütusega ja Artemis II rakett virnastab, Orion on ühendatud stardi katkestamise süsteemiga – see on astronautide jaoks ülitähtis ohutusfunktsioon, kui stardi ajal tekivad ettenägematud sündmused.

Euroopa teenindusmooduli integreerimine tähistab olulist verstaposti Artemise programmis, viies inimkonna sammu võrra lähemale Kuu uurimisele ja sillutades teed tulevastele süvakosmose missioonidele.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on Euroopa teenindusmoodul (ESM2)?

Euroopa teenindusmoodul (ESM2) on Orioni sõiduki komponent, mis on loodud pakkuma kosmosemissioonide ajal astronautidele olulisi ressursse, nagu elekter, vesi ja simuleeritud atmosfäär.

2. Millised on peamised integratsiooniprotsessi käigus tehtavad testid?

Integreerimisprotsessi käigus viiakse läbi kaks üliolulist testi: termilise tsükli test ja otsevälja akustiline test (DFAT). Thermal Cycle Test tagab mooduli võime taluda äärmuslikke temperatuurikõikumisi, samal ajal kui DFAT hindab selle vastupidavust vibratsioonile raketi tõusu ajal.

3. Kuidas on meeskonna- ja teenindusmoodulid ühendatud?

Meeskonna- ja teenindusmoodulid on ühendatud kuue punkti kaudu meeskonna kapsli soojuskilbi ümber. Torud ja juhtmed suunatakse ümber soojuskilbi, et tagada astronautide ohutus Maa atmosfääri naasmisel.

4. Mis on stardi katkestamise süsteemi eesmärk?

Stardi katkestamise süsteem on Orioni sõidukiga ühendatud ülioluline ohutusfunktsioon. See tagab astronautide ohutuse plahvatuse või stardi ajal kavandatud trajektoorilt kõrvalekaldumise korral.

5. Mis tähtsus on Artemis II missioonil?

Artemis II missioon on Artemise programmi kriitiline verstapost, mille eesmärk on saata astronaudid edasi-tagasi Kuule. See toimib hüppelauana tulevaste süvakosmoseuuringute missioonide jaoks.