Uued avastused Jupiteri Kuul Europa: CO₂, ookeanid ja kuumus

James Webbi teleskoobi vaatlused on näidanud süsinikdioksiidi (CO₂) olemasolu Jupiteri kuu Europa pinnal. See avastus on avanud põnevaid võimalusi Kuu koostise ja elu toetamise potentsiaali kohta. CO₂ võis pärineda väljast, kuid on ka võimalik, et see on imbunud läbi paksu jääkihi, mis katab Europa pinda. Lisaks viitab CO₂ olemasolu jää all globaalse ookeani olemasolule.

CO₂ tekkele on kaks seletust: see võib sarnaselt Maa ookeanidele lahustuda Euroopa ookeanis; või see võib olla orgaaniliste ühendite, nagu aminohapped või muud süsinikuühendid, lagunemise kõrvalsaadus. CO₂ ladestused on koondunud piirkonda nimega Tara Regio ja need on suhteliselt hiljutised. Kuid Europa pinnatingimused muudavad CO₂ pikaajalise eksisteerimise ebastabiilseks.

Erinevalt Saturni kuust Enceladust ei ole Europal tavalisi geisrite purskeid, mis võimaldaksid lahustunud soolade spektrograafilist analüüsi. Sellegipoolest usuvad teadlased, et Euroopas koos Jupiteri kuuga Ganymedese ja Enceladusega on selle pinna all ülemaailmne vedel ookean. Globaalsete vedelookeanide jaoks on ka teisi potentsiaalseid kandidaate, nagu Callisto, Titan, Triton, Dione ning kääbusplaneedid Ceres ja Pluuto. Nende kahtluste kinnitamiseks on aga vaja rohkem andmeid.

Galileo sond, mis tiirles ümber Jupiteri, andis juba üle 25 aasta tagasi varaseid vihjeid ülemaailmsest ookeanist Euroopas. Kuu jäisest pinnast tehtud üksikasjalikud fotod paljastasid jääparved, jäätükid, mis näisid olevat külmunud suvalistes kohtades. See viitas sellele, et jääkate oli suhteliselt õhuke, võib-olla vaid mõne kilomeetri paksune. Jää all asub hinnanguliselt 80–150 kilomeetri sügavune sügav ookean, mis võib sisaldada kaks kuni kolm korda rohkem vett, kui Maa ookeanides leidub.

Vedela ookeani olemasolu Euroopas eeldab soojusallikate olemasolu. Soojust tekitavad tõenäoliselt Jupiteri gravitatsioonilised surved, mis põhjustavad loodete jõude. Kuud nagu Io, Europa ja Ganymedes mõjutavad loodete jõud ja neil on orbiidi resonants. See nähtus deformeerib nende orbiite, muutes need ekstsentrilisemaks ja tekitades nende sisemuses soojust. Eelkõige kogeb Io kivimite hõõrdumise tõttu intensiivset vulkaanilist tegevust, kus igal ajahetkel on üle 150 aktiivse kraatri.

Europa kogeb sarnast, kuid vähem intensiivset mõju, hoides oma maa-aluse ookeani vedelana. 2012. aastal tuvastas Hubble'i teleskoop Europa lõunapooluse veeaurude heitkogused, mida Galileo sond ei tuvastanud. Galileo pardal asuv magnetomeeter aitas kaasa ka Euroopa ookeani avastamisele, tuvastades väikesed anomaaliad Jupiteri magnetväljas, mis on põhjustatud Kuu elektrivooludest. See viitab lahustunud soolade olemasolule maa-aluses ookeanis.

Europa jääkoor "lahutab" oma pinna kivisest sisemusest ja pinnal täheldatud praod võivad olla loodete liikumistest tekkinud armid. Galileo sondi võetud spektrid viitavad kaltsium- ja magneesiumsulfaatide olemasolule. Kuid efekt oli palju nõrgem võrreldes Ganymedesega, mis on suurem kuu, millel on oma varjatud ookean ja metallist südamik, mis koosneb rauast ja niklist.

Üldiselt annavad hiljutised tähelepanekud ja avastused Euroopas täiendavaid tõendeid selle kohta, et Jupiteri kuul on võimalik elu säilitada. Selle intrigeeriva taevakeha saladuste lahti mõtestamiseks on vaja täiendavat uurimist ja uurimistööd.

