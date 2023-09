Ajukoe ja tehisintellekti integreerimisel tekivad eetilised mured

Ajukoe integreerimine tehisintellektiga (AI) on muutumas reaalsuseks, mis tõstatab eetilisi küsimusi. Kuigi see kombinatsioon võib parandada ohustatud inimsüsteeme, on muret tehnoloogia sekkumise pärast looduse kulgu. See integratsioon määratleb neljanda tööstusrevolutsiooni meditsiinis pärast COVID-19.

AI-tehnoloogia keskendus algselt meditsiinilaborites visuaalsele analüüsile, kogudes meditsiinipiltidest kvantitatiivseid andmeid. Arutelu tehisintellekti tehnoloogia üle, mis kasutab ajuaines mälukiipe, on aga teadlaste seas populaarsust kogumas.

Ajukoe kasv laborites järgib spetsiifilist protsessi, kuid selle kombineerimine tehisintellektiga avab meditsiiniuuringutes uusi võimalusi. Inimese aju organoidid, tuntud ka kui HBO-d, on kolmemõõtmelised bioloogilised üksused, mida kasvatatakse laborites, et kopeerida täiskasvanud inimese aju struktuuri ja funktsioone. Kui HBO-d töötati algselt välja kliiniliste uuringute jaoks, siis nüüd uuritakse neid tehisintellekti võimalike kasutusvõimaluste osas vaimses ja füüsilises arendamises.

Äärmiselt oluline on ka AI-ga kombineeritud mälukiipide kasutamine ajukoepõhistes tehisnärvivõrkudes. Selle lähenemisviisi eesmärk on simuleerida aju teabe töötlemise, meeldejätmise ja otsingu mehhanisme. Kunstlikel närvivõrkudel on potentsiaal lahendada reaalseid probleeme erinevates tööstusharudes.

Vaatamata nende tehnoloogiate edusammudele on eetilised probleemid endiselt olemas. Mõju katsealustele, näiteks ahvidele, tõstatab eetilisi kaalutlusi. Teadlased jätkavad aga võimaluste uurimist AI integreerimiseks ajuainega. Hiljutiste katsete käigus ühendasid teadlased edukalt tehisintellekti tehnoloogia HBO-dega, luues seadme, mis suudab lugeda ajutegevust ja stimuleerida seda elektriliste signaalidega. See täiustatud HBO õppis arvutimängu mängima vaid viie minutiga.

AI ja ajukoe integreerimine avab uusi võimalusi närvivõrgu mudelite jaoks. Modelleerides oma võrkude neuronite vahelisi signaale, saavad teadlased jäljendada ajutegevust ja uurida närvivõrke bioloogilises kontekstis. Need edusammud mõjutavad selliseid valdkondi nagu robootika, aju-masina liidesed ja ravimite avastamine.

Siiski ei saa ignoreerida moraalseid küsimusi, mis on seotud HBO, AI ja inimkeha kombinatsiooniga. Aju on keeruline organ ja selle loomulikesse protsessidesse sekkumine tekitab muret "Jumala plaani" muutumise pärast. Inimteadvuse taastootmise ja selle saladuste lahtiharutamise eesmärk tõstatab ka eetilisi dilemmasid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et HBO-de ja tehisintellekti integreerimisel on tohutu potentsiaal, kuid seda tuleb reguleerida meditsiiniliste ja juriidiliste piiride piires. See peaks keskenduma meditsiinilisele ravile, mitte ainult vaimsele parandamisele, eriti isikute puhul, kellel ei ole eelnevat tervislikku seisundit. Reguleerivatel asutustel on nende tehnoloogiate vastutustundliku arendamise ja rakendamise tagamisel ülitähtis roll.

Allikad:

– Dr Theodore Karasik, Pärsia lahe osariigi analüüsi vanemnõunik Washingtonis