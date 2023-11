CubeSatsi teekond: testitud uudset meetodit asteroidile maandumiseks

By

Aasta pärast kavatseb Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) käivitada Hera missiooni, mis on teine ​​​​inimese kosmoselaev, mis uurib asteroidi Didymos. Kui NASA DART-missioon põrkas varem Didymose kuukuule Dimorphosega, siis Hera eesmärk on uurida maha jäänud kraatrit ja heita valgust planeedi kaitsele asteroidide vastu.

ESA planeedikaitseprogrammi osana on Hera peamine ülesanne uurida DART-missiooni mõjusid Dimorphosele ja Didymosele, aidates teadlastel rohkem teada saada Maad ähvardavate potentsiaalsete asteroidiohtude takistamise kohta. Lisaks toimib Hera tehnoloogia tutvustusmissioonina, tutvustades ainulaadset maandumismeetodit, mida tuntakse robustsete ballistiliste maandumistena.

Minimaalse gravitatsiooniga pöörlevale asteroidile maandumine esitab mitmeid väljakutseid. Umbes 12 kg kaaluvad CubeSats, Milani ja Juventus saadavad Herat ja kasutavad oma instrumente binaarse asteroidi uurimise tõhustamiseks. Nende instrumentide hulka kuuluvad spektromeeter, termogravimeeter lenduvate ainete ja orgaaniliste ainete tuvastamiseks, radar Dimorphose sisestruktuuri uurimiseks ja gravimeeter. Kaamerad ja raadioseadmed on abiks ka eksamiprotsessis, mis eeldatavalt kestab umbes kuus kuud.

Missiooni lõppedes kavatsevad Milani ja Juventus maanduda Dimorphosele. Glasgow ülikooli juhtivautori Iosto Fodde hiljutises artiklis pealkirjaga "Binaarse asteroidi sekundaarsel asteroidil toimuvate tugevate ballistiliste maandumiste kavandamine ja analüüs" tutvustatakse CubeSatsi jaoks uudset meetodit edukaks maandumiseks.

Tugev ballistiline maandumine viitab mootorita laskumistehnikale. Kasutades mittetungivat Tšebõševi interpolatsiooni (NCI) tehnikat, arvutab CubeSats võimalike olekute kasvukiiruse aja jooksul. See aitab piirata kokkupõrke kiirust ja nurki, optimeerides maandumistrajektoori. Tulemuseks on 20% suurem maandumine ja maandumise jalajälje märkimisväärne vähenemine võrreldes tavameetoditega.

Kui keerulised ja kallid missioonid, nagu NASA OSIRIS-REx, on rõhutanud asteroidiproovide Maale tagasipöördumise olulisust, rõhutavad töö autorid, et kosmoselaevade põhimaandumised asteroididele annavad väärtuslikke teaduslikke andmeid. Need maandumised annavad ülevaate asteroidide sisemisest struktuurist ja materjali omadustest, võimaldades samal ajal mõõtmisi kohapeal.

Tulevase Hera missiooni ja CubeSatsi murrangulise maandumiskatsega on teadlased ja insenerid põnevil asteroidide uurimise võimalike edusammude üle. Robust Ballistic Landing meetodi pakutav paranenud maandumise edukuse määr avab uksed tulevasteks missioonideks ja suurendab meie arusaamist nendest kosmilistest objektidest.

KKK

1. Mis on Hera missiooni eesmärk?

Hera missiooni eesmärk on uurida NASA DART-missiooni mõjusid asteroidile Didymos ja selle kuukuule Dimorphos ESA planeedikaitseprogrammi raames.

2. Mis on robustse ballistilise maandumise tehnika?

Robustne ballistiline maandumine viitab mootorita laskumismeetodile, mille puhul CubeSats arvutab kokkupõrke kiirused ja nurgad, kasutades maandumistrajektooride optimeerimiseks mitteintruiivset Tšebõševi interpolatsiooni (NCI) tehnikat.

3. Kuidas Milani ja Juventus Hera missioonile panustavad?

Milani ja Juventus, Heraga kaasas olevad CubeSatid, kasutavad binaarse asteroidi uurimise tõhustamiseks erinevaid instrumente, sealhulgas spektromeetrit, termogravimeetrit, radarit, gravimeetrit, kaameraid ja raadioseadmeid.

4. Millised on asteroidide pinnale maandumise potentsiaalsed eelised?

Asteroidide pinnale maandumine annab väärtuslikke teaduslikke andmeid asteroidide sisemise struktuuri ja materjalide omaduste kohta. Lisaks võivad in situ mõõtmised pakkuda nende kosmiliste objektide kohta täiendavaid teadmisi.

5. Milliseid täiustusi pakub Robust Ballistic Landing meetod?

Võrreldes tavameetoditega suurendab Robust Ballistic Landing tehnika maandumise õnnestumise määra oluliselt 20% võrra ja vähendab CubeSatsi maandumisjälge.