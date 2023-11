Uus avastus: kaameraga jäädvustatud haruldane lahing merilõvi ja kaheksajala vahel

Lindsay Bryant, innukas ujuja Vaikses ookeanis Nanaimo lähedal, ootas hiljutist külastust oma tavalisse ujumiskohta üllatuse osaliseks. Kell oli 16. novembril vahetult pärast keskpäeva, kui ta märkas merelõvi vees hädas. Huvitatud, haaras ta telefoni, et toimunut jäädvustada.

Kaameraga sisse suumides mõistis Bryant, et on tunnistajaks millelegi tõeliselt erakordsele – lahingule merilõvi ja kaheksajala vahel. "Ma olin täiesti üllatunud," ütleb ta. "See on nii lahe, et see juhtus. See on päris kena, et sain selle jäädvustada.

Virgutav vahetus kestis umbes viis intensiivset minutit, kusjuures Bryant oli selle haruldase kohtumise ainus tunnistaja. "Olin üllatunud, sest ma pole kunagi varem kaheksajalga looduses näinud, rääkimata lahingust merilõviga," lisab ta. Tema hinnang olukorrale oli, et merilõvi osutus võitjaks, kuigi ilmselgelt pidi ta sööma kindlustamiseks pingutama.

Merezooloog Anna Hall väljendas Bryanti fotot nähes oma üllatust ja elevust. Kuigi merilõvid jahivad kaheksajalgu, on sellise lahingu tunnistajaks veepinnal äärmiselt haruldane. Hall kiitis Bryanti jäädvustamist "fantastiliseks fotoks" ja märkis, et ta polnud oma ulatusliku veesõidukogemuse jooksul kunagi sarnast stsenaariumi kohanud.

Bryanti jaoks on sellel hämmastaval fotol ja videol tema kollektsioonis igaveseks eriline koht. See oli tõesti üks kord elus võimalus. Tema kohtumine tuletab meelde uskumatuid saladusi, mis peituvad ookeani pinna all, ning meie mereökosüsteemide säilitamise ja väärtustamise tähtsust.

FAQ

1. Kui tavaline on olla tunnistajaks merilõvi ja kaheksajala vahelisele lahingule?

Kuigi merilõvid jahivad kaheksajalgu, on sellist lahingut veepinnal äärmiselt harva näha. Lindsay Bryanti jäädvustatud kohtumine on tõeliselt tähelepanuväärne sündmus.

2. Kes väljus lahingus võitjana?

Lindsay Bryanti tähelepanekute põhjal näis, et merilõvi võitis lahingu kaheksajala vastu. Küll aga pidi merilõvi oma söögi kindlustamiseks kõvasti pingutama.

3. Miks oli Lindsay Bryant sellest kohtumisest eriti üllatunud?

Lindsay Bryant polnud kunagi varem looduses kaheksajalga näinud, muutes selle kaheksajala ja merilõvi vahelise lahingu tema jaoks veelgi hämmastavamaks. Võimalus nii haruldast sündmust kaamerasse jäädvustada oli tema jaoks tõesti üks kord elus kogemus.