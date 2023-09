Kosmoseuuringute tulevik: teadus, jätkusuutlikkus ja lihtsam juurdepääs

Rakettide käivitamine on kosmoseagentuuride jaoks pikka aega olnud kulukas ja keeruline protsess, kuid kosmoseuuringute maailma arenedes valmistuvad uued missioonid tulevikuks, kus inimkonnal on jätkusuutlik kohalolek väljaspool maakera. See algab Kuuga, kuhu inimesed pole 51 aasta jooksul jalga tõstnud. Kuid kui oleme Kuu peal pikaajalise kohaloleku loonud, muutuvad võimalused kosmosesse kaugemale uurida.

Selle nägemusega inimeste transiidist ja elamisest teistes maailmades ja satelliitidel on kaasas in situ ressursside kasutamise kontseptsioon (ISRU), mis hõlmab ümbritseva keskkonna ressursse ära kasutavate eksperimentide ja infrastruktuuri ehitamist. Kui liigume oma sinisest planeedist kaugemale, töötavad teadlased uute tehnoloogiate väljatöötamise kallal, et hõlbustada kosmose teaduslikku uurimist.

Miks me siis peame kosmoses teadust läbi viima? Kuigi Maal on kosmost uurivaid vaatluskeskusi, on meie planeedil astronoomiliste vaatluste läbiviimisel piiranguid. Näiteks valgusreostus muudab tähtede nägemise üha raskemaks. Lisaks tekitab Maa atmosfäär ise väljakutseid astronoomidele, kuna see piirab meie võimet jälgida elektromagnetilise spektri teatud lainepikkusi.

Kosmoseagentuurid saadavad nendest piirangutest ülesaamiseks orbiidile vaatluskeskused, võimaldades meil uurida universumit atmosfäärist kaugemal asuvast vaatepunktist. Ainuüksi kaugvaatluste abil saavutatavatel eesmärkidel on aga piirid. Maaväliste proovide otsene analüüs on ülioluline taevakehade kohta ülevaate saamiseks. Näiteks Apollo missioonide ja hiljuti Hiina maanduri Chang'e-5 poolt saadud Kuu proovide uurimine on andnud väärtuslikku teavet Kuu koostise ja vee olemasolu kohta. Sarnaselt on Marsi proovide tagastamise missiooni eesmärk koguda analüüsimiseks kivimiproove, mis võib tuua valgust Marsi geoloogilisele ajaloole ja iidse mikroobielu võimalusele.

Üks olulisemaid kosmoseuuringute otsinguid on elu või iidse elu märkide otsimine väljaspool Maad. Maavälise elu tõendite avastamisel oleks sügav mõju meie arusaamale universumist ja meie kohast selles.

Inimese püsiva kohaloleku loomine teistel taevakehadel, näiteks Marsil, võib pikemas perspektiivis olla kulutõhusam võrreldes korduvate proovide tagastamismissioonidega. Näiteks NASA Artemise missioonide eesmärk on panna alus inimeste jätkusuutlikule kohalolekule Kuul, sealhulgas Kuu pinnal asuv infrastruktuur ja Kuu kosmosejaam, mida nimetatakse Lunar Gatewayks.

Üks suurimaid kosmoseuuringute takistusi on olnud rakettide stardikulud. Korduvkasutatavate raketitehnoloogia edusammudega aga vähenevad kulud järk-järgult. Näiteks SpaceXi korduvkasutatav Falcon 9 rakett on juba muutnud orbitaalheitmised taskukohasemaks. Eeldatavasti see suundumus jätkub, võimaldades sagedasemat ja odavamat juurdepääsu kosmosele. Kuna rakettide kulud langevad, suureneb ka nende võimsus ja kandevõime, nagu näitab SpaceXi Starship, millel on eelkäijatega võrreldes oluliselt suurem tõukejõu ja kandevõime.

Kosmoseuuringute tulevik pakub paljutõotavaid väljavaateid teaduslikeks avastusteks, jätkusuutlikuks kohalolekuks väljaspool maad ja lihtsamaks juurdepääsuks kosmosele. Kui jätkame oma arusaamade piiride nihutamist, viivad tehnoloogia edusammud ja uuenenud uurimistunne meid universumi saladuste avamisele lähemale.

