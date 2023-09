Elementaaranalüüs kinnitab Pompei ohvrite surma põhjusena lämbumist

By

Pompei matnud vulkaanipurske ohvrite kipsplaatide analüüs kinnitas, et lämbumine oli nende inimeste tõenäoline surmapõhjus. Uuringus, mida juhtis arheoloog Gianni Gallello Valencia ülikoolist, kasutati kaasaskantavat röntgenfluorestsentsi (XRF) tehnikat, et saada ülevaade Pompeis elanud inimeste viimastest hetkedest Vesuuvi mäe purske ajal 79. aastal e.m.a.

1870. aastatel vulkaanilise tuha all lagunevate kehade poolt jäetud õõnsustesse kipsi süstimisel loodud ohvrite kipsist valandid annavad ainulaadse võimaluse mõista purskest ja selle tagajärgi. Nendes valandites sisalduva bioloogilise materjali analüüsimine on aga osutunud keeruliseks krohvist põhjustatud saastumise tõttu.

Teadlased kasutasid kaasaskantavat XRF-i, et skaneerida kuus Porta Nola piirkonnast ja ühte Pompeis asuvast Terme Suburbane'ist. Nad võrdlesid valandite elementaarset koostist lähedalasuvast piirkonnast pärit tuhastatud luude ja Hispaanias Valencias asuvate maetud luudega. Fosfori ja kaltsiumi suhetele keskendudes töötas meeskond välja statistilise mudeli, et eristada kipsis ja luudes. Kipsiga saastunud luud sarnanesid kipsiga, vähem saastunud luud aga meenutasid põlenud luid, mis viitab keemilistele protsessidele, mille käigus leostuvad karbonaadid ja fosfaadid.

Kogutud elementaarsed andmed annavad tõendeid, mis toetavad järeldust, et Porta Nola ohvrid surid tuha sissehingamisest põhjustatud lämbumisse, enne kui nad mattusid täiendava vulkaanilise materjaliga. Valatud luude sarnasus tuhastatud luudega koos ohvrite pikali ja lõdvestunud asendiga viitab surma põhjuseks lämbusele.

Selle valdkonna eksperdid, nagu Itaalia Bari ülikooli vulkanoloogiaprofessor Piero Dellino, nõustuvad nende järeldustega. Dellino rõhutab, et ohvreid ei tapnud purske mehaanika, vaid pigem tuha sissehingamine. Ta oletab, et saatuslikuks teguriks sai purse kestus, mis on pisut pikem kui hingav.

Uuring toob esile koostöö tähtsuse teadusuuringutes. Gallello rõhutab multidistsiplinaarse lähenemise väärtust, väites, et nende töö annab lisavahendi nende tähelepanuväärsete jäänuste uurimiseks. Dellino kordab seda tunnet, rõhutades, et selliste vulkaaniliste piirkondade nagu Vesuuvi ajaloo uurimine võimaldab meil minevikust õppida ja tulevikuks paremini valmistuda. Kuna Vesuuvi on üks ohtlikumaid vulkaane maailmas, aitab selle ajaloo mõistmine maandada riske 700,000 XNUMX inimese jaoks, kes elavad vulkaani ümbritsevas punases tsoonis.

Üldiselt heidab Pompei krohvikihtide elementaaranalüüs purske ohvrite surma põhjustele uut valgust. Kombineerides teaduslikke tehnikaid ja interdistsiplinaarset koostööd, on teadlastel võimalik avastada väärtuslikke teadmisi ajaloosündmuste kohta ja parandada katastroofideks valmisolekut.

Allikad:

– Gianni Gallello, Valencia ülikooli arheoloog, Hispaania

– Piero Dellino, Itaalia Bari ülikooli vulkanoloogiaprofessor.