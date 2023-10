Elektronide uued olekud sulasoolades võivad mõjutada soolaga töötavate reaktorite jõudlust

Teadlased on avastanud, et elektronid võivad sulasooladega suhtlemisel moodustada kolm erinevat olekut, mis võib mõjutada soolakütusel töötavate reaktorite toimimist. Oak Ridge'i riikliku labori ja Iowa ülikooli teadlased simuleerisid liigse elektroni sisestamist sulatatud tsinkkloriidi soola ja vaatlesid kolme võimalikku stsenaariumi. Ühe stsenaariumi kohaselt saab elektron kahe tsingiiooniga molekulaarse radikaali osaks. Teises kohas lokaliseerub elektron ühele tsingiioonile. Kolmanda stsenaariumi korral on elektron hajutatud mitme soolaiooni peale.

Tulevaste tuumaelektrijaamade jaoks kaalutakse sulasoola reaktoreid ja ülioluline on mõista, kuidas kiirgus mõjutab sulasoolade käitumist. See uuring heidab valgust elektronide ja soolade vastastikmõjudele, kui nad puutuvad kokku suure kiirgusega. Teadlased leidsid, et elektron võib hõlbustada erinevate liikide, sealhulgas tsingi dimeeride ja monomeeride moodustumist või olla ümber paigutatud. Need esialgsed leiud tõstatavad küsimusi selle kohta, millised teised liigid võivad pikema aja jooksul moodustuda ja kuidas nad võivad elektronide ja sooladega reageerida.

See uurimus on osa DOE sulasooladest äärmuslikes keskkondades Energy Frontier Research Centerist (MSEE EFRC) ja see on avaldatud ajakirjas The Journal of Physical Chemistry B. Meeskond töötab katseliselt teiste reaktsioonivormide tuvastamise nimel. Uuring annab väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas elektronid sulasooladega suhtlevad, kuid veel on vaja uurida. Tulevaste uuringute käigus uuritakse teisi soolasüsteeme ja kiirguse mõju sulasooladele.

Allikas: Oak Ridge'i riiklik labor