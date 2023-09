Uued elektroonilised seadmed maailma suurima raadioteleskoobi jaoks on vaiksemad kui mobiiltelefon Kuul

By

Praegu Lääne-Austraalias ehitusjärgus olevast Square Kilometer Array (SKA) madalsagedusteleskoobist peaks saama maailma suurim ja tundlikum raadioteleskoop. Kuid selle tundlikkus muudab selle haavatavaks ka inimtekkeliste raadiolainete allikate häirete suhtes. Selle probleemiga võitlemiseks on Rahvusvahelise raadioastronoomia uurimiskeskuse (ICRAR) insenerid välja töötanud uued elektroonilised seadmed, mida nimetatakse SMART-kastideks.

SMART-karbid on mõeldud teleskoobi SKA Low antennide toiteks ilma märkimisväärset elektromagnetkiirgust kiirgamata. Raadiovaiksetest komponentidest valmistatud ja spetsiaalsesse ümbrisesse ümbritsetud seadmed kiirgavad isegi vähem kiirgust kui Kuu pinnale asetatud mobiiltelefon. Selline raadiovaikuse tase on ülioluline, et vähendada häireid ja tagada teleskoobi võime tuvastada nõrku raadiosignaale universumi kaugemalt.

SKA teleskoobi ehitamine algas 2022. aasta detsembris pärast aastakümneid kestnud ettevalmistusi. Projekt hõlmab kahte teleskoobi asukohta, kus Lääne-Austraalia keskendub madalaima sagedusega raadiolainetele ja Lõuna-Aafrika, mis käsitleb pikemaid lainepikkusi. Pärast valmimist muudab SKA teleskoop pöörde meie arusaama universumist ning võimaldab uurida selle evolutsiooni ja salapäraseid nähtusi enneolematult detailselt.

Tundlike antennide häirete eest kaitsmiseks ümbritseb teleskoopi raadiovaikne tsoon, mis seab mobiiltelefonide ja raadiosaatjate kasutamisele range kontrolli. Lisaks tagab nende vähese kiirgusega elektroonikaseadmete väljatöötamine ICRARi poolt vaatluskeskuse ala võimalike sisemiste häireteta.

SKA teleskoop on raadioastronoomia oluline verstapost ja annab väärtuslikku teavet kosmose kohta. Selle tohutu tundlikkus ja arenenud tehnoloogia võimaldavad astronoomidel jälgida varjatud piirkondadest välja pääsevaid raadiolaineid, paljastades universumi varjatud aspekte ja täiustades meie teaduslikke teadmisi.

Allikad:

– Space.com-i artikkel: "Maailma suurima raadioteleskoobi uued elektroonilised seadmed on vaiksemad kui mobiiltelefon Kuul"

– Square Kilometer Array Observatory (SKAO) veebisait: https://www.skatelescope.org/