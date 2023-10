Teadlased töötavad välja tugevama keraamika, millel on suurem pragunemiskindlus

California San Diego ülikooli teadlased on teinud läbimurde keraamika arendamisel, luues materjale, mis on sitkemad ja pragunemiskindlamad. Kasutades metalliaatomite kombinatsiooni, mille väliskestas on suurem arv valentselektroneid, on teadlased leidnud viisi, kuidas suurendada keraamika võimet taluda kõrgemaid jõu- ja pingetasemeid.

Keraamika on tuntud oma erakordsete omaduste poolest, nagu võime taluda kõrgeid temperatuure, vastupidavus korrosioonile ja kulumisele ning säilitada kerge profiil. Need omadused muudavad keraamika sobivaks mitmesugusteks rakendusteks, sealhulgas kosmosekomponentide ja kaitsekatete jaoks. Nende rabedus on aga alati olnud suureks puuduseks, kuna nad on altid stressis purunema.

Teadlased keskendusid oma uuringus keraamika klassile, mida nimetatakse suure entroopiaga karbiidideks ja millel on korrapäratu aatomistruktuurid, mis koosnevad süsinikuaatomitest, mis on seotud mitme metallielemendiga perioodilisuse tabeli neljandast, viiendast ja kuuendast veerust. Avastati, et viiendast ja kuuendast kolonnist pärit metallid, nagu titaan, nioobium ja volfram, on keraamika vastupidavuse suurendamisel üliolulised nende valentselektronide suurema arvu tõttu.

Valentselektronid on aatomi välimises kestas leiduvad elektronid, mis osalevad sidemete loomises teiste aatomitega. Kasutades rohkem valentselektroneid sisaldavaid metalle, suutsid teadlased parandada keraamika vastupidavust pragunemisele mehaanilise koormuse ja pinge all. Keraamika käitus plastilisemalt, sarnaselt metallidega, mis tähendab, et need võivad enne purunemist rohkem deformeeruda.

Arvutussimulatsioonide ning eksperimentaalse valmistamise ja katsetamise abil tuvastas meeskond kaks suure entroopiaga karbiidi, mis näitasid erakordset vastupidavust pragunemisele. Need materjalid suutsid mehaanilise koormuse või pinge korral deformeeruda või venitada, selle asemel, et avaldada keraamikale tüüpilist rabedat reaktsiooni. Sidemed materjalide sees reorganiseeriti sillamaks aatomisuurused avad, mis tekkisid materjalide läbitorkamisel või lahtitõmbamisel, takistades pragude teket.

Nüüd on väljakutse suurendada nende tugeva keraamika tootmist kommertsrakenduste jaoks. See läbimurre võib muuta revolutsiooni erinevates tööstusharudes, mis toetuvad suure jõudlusega keraamilistele materjalidele, alates lennundusest kuni biomeditsiinini. Keraamika kõrgendatud vastupidavus avab uksed ka ekstreemsete rakenduste jaoks, näiteks hüperhelikiirusega sõidukite esiservad, kus need võivad kaitsta olulisi komponente ja võimaldavad sõidukitel paremini ülehelikiirusega lende vastu pidada.

Seda tööd toetasid Rootsi teadusnõukogu, kompetentsikeskuse funktsionaalsed nanomõõtmelised materjalid, Olle Engkvisti sihtasutus, UC San Diego nanotehnoloogia materjalide uurimiskeskuse osakond, riigikaitseteaduse ja tehnika kraadiõppe stipendiumiprogramm, ARCSi sihtasutus ja The Oerlikon Group.

