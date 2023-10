Kvantmaterjalides elektronvoo juhtimiseks välja töötatud uus meetod

Penn State'i teadlased on välja töötanud elektrilise meetodi elektronide voolu suuna juhtimiseks kvantmaterjalides, mis võib viia elektrooniliste seadmete ja kvantarvutite arenguni. Meetodit demonstreeriti materjalides, millel on kvantanomaalne Hall (QAH) efekt, kus elektronide vool piki materjali serva ei kaota energiat. See efekt ilmneb materjalides, mida nimetatakse QAH-isolaatoriteks, mis on topoloogilised isolaatorid, mis juhivad voolu ainult nende servades. Teadlased leidsid, et vooluimpulsi rakendamine QAH-isolaatorile võib muuta elektronide voolu suunda. See elektronide voolu juhtimise võime on kvanttehnoloogiate teabeedastuse ja -salvestuse optimeerimiseks ülioluline.

Eelmine elektronide voolu suuna muutmise meetod põhines välisel magnetil, muutes selle väikeste seadmete, näiteks nutitelefonide jaoks ebapraktiliseks. Uus elektrimeetod annab mugavama ja tõhusama lahenduse. Teadlased optimeerisid QAH-isolaatorit, suurendades rakendatud voolu tihedust, mille tulemuseks oli väga kõrge voolutihedus, mis muutis magnetiseerimise suunda ja elektronide transpordi suunda. See üleminek kvantmaterjalide magnetiliselt juhtimiselt elektroonilisele on sarnane nihkega, mis toimus traditsioonilises mälusalvestuses, kus uuemates tehnoloogiates asendati magnetid elektrooniliste meetoditega.

Uurimisrühm andis oma metoodikale ka teoreetilise tõlgenduse. Praegu on nad keskendunud elektronide peatamisele oma marsruudil ja QAH-efekti demonstreerimisele kõrgematel temperatuuridel. Pikaajaline eesmärk on korrata QAH-efekti tehnoloogiliselt asjakohasematel temperatuuridel. Uurimist rahastasid armee uurimisbüroo, õhujõudude teadusuuringute büroo ja riiklik teadusfond, lisaks toetasid Penn State'i materjaliuuringute teadus- ja tehnikakeskus ning Gordon ja Betty Moore'i fondi EPiQS algatus. .

Mõisted:

– Quantum anomous Hall (QAH) efekt: nähtus, mille puhul elektronide voog piki materjali serva ei kaota energiat.

– QAH-isolaatorid: materjalid, millel on QAH-efekt, mis on teatud tüüpi topoloogilised isolaatorid, mis juhivad voolu ainult nende servades.

– Topoloogiline isolaator: materjal, mis on oma sisemuses isolaator, kuid võib oma unikaalse elektroonilise ribastruktuuri tõttu juhtida elektrit selle pinnal või servadel.

Allikad:

