Walesis on kukkumise ennetamine saamas rahvatervise algatuste peamiseks fookuseks. National Falls Prevention Taskforce Wales'i abiga töötavad sellised organisatsioonid nagu Age Cymru, et tõsta teadlikkust ja harida nii lapsi kui ka täiskasvanuid kukkumisohtude tuvastamise ja ennetamise kohta.

80-aastase Euronwydd Godwini jaoks põhjustas trepist allakukkumine kopse, ajuhüübed ja mitme luumurru. Pärast üle kuu aja koomas veetmist otsustas ta oma iseseisvuse taastada Care and Repair'i toel, kes varustas teda vajalike vidinatega, et aidata tal iseseisvalt elada.

Kukkumiste ja nõrkuse riikliku kliinilise juhi dr Inger Singhi sõnul on Walesis üle 4,000 puusaluu ja 20,000 35 luumurru. Need vigastused ei avalda märkimisväärset mõju ainult inimestele, vaid koormavad ka tervishoiuteenuseid. Kuid luumurdude sideteenuste kasutuselevõtuga saab järgnevate luumurdude riski vähendada 40-XNUMX%.

Üks väljakutse kukkumise ennetamisel on kukkumise tunnistamisega seotud häbimärgistamise ületamine. Selle probleemi lahendamiseks teeb Age Cymru koostööd koolidega üle Walesi, et teavitada lapsi kukkumisohtudest ja sellest, kuidas nad saaksid aidata kodus õnnetusi ära hoida. Interaktiivsete veebilehtede ja harjutuste (nt ohtude tuvastamine tavalises leibkonnas) kaudu õpivad lapsed väärtuslikke oskusi enda ja oma lähedaste turvalisuse tagamiseks.

Kukkumise ennetamine on Walesis pidev pingutus, kuid viimastel aastatel on tehtud edusamme. Eesmärk on tagada kõikidele Walesi osadele juurdepääs luumurdude kontaktteenustele ja varajasele sekkumisele, et vähendada tulevaste luumurdude tõenäosust.

Allikad: BBC Wales