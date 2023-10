El Niño muutuvad mustrid ja Walkeri lülitusmehhanismi kasutuselevõtt

By

Viimastel aastatel on El Niño muutunud üha olulisemaks kliima prognoosimisel ja globaalse kliimamuutuse juhtimisel. El Niño on El Niño-Southern Oscillation (ENSO) soe faas, mida iseloomustab ookeanivee soojenemine Vaikse ookeani idaosas. Seevastu La Niña esindab jahtumist samas piirkonnas. Need merepinna temperatuuride tsüklilised kõikumised mõjutavad märkimisväärselt ilmastikuolusid kogu maailmas.

Christoph Spötli juhitud kvaternaari uurimisrühma hiljutise uuringu eesmärk oli mõista, kuidas El Niño reageerib looduslikele mõjudele pikka aega. Teadlased analüüsisid Alaska kaguosast pärit speleoteemidena tuntud koobaste ladestusi, mis säilitasid 3,500 aasta pikkuseid kliimarekordeid. Leiud näitavad, et El Niño varieeruvuse kontrolliprotsessid on alates 1970. aastatest muutunud ning inimtegevusest tingitud kliimamuutused mängivad nüüd olulist rolli.

Eraldi uuringus keskendus meeskond Alaska kaguosa kliimamuutuste uurimisele palju pikema perioodi jooksul, 13,500 XNUMX aasta jooksul. Speleoteemid olid hindamatute dokumentidena, et uurida jääajal toimuvate kiirete lühiajaliste kliimamuutuste põhjuseid. Üllataval kombel näitas Alaska kaguosa kliimamustrit, mis sarnanes Vaikse ookeani ekvatoriaalsele piirkonnale viimase jääaja lõpus ja holotseeni perioodis, mis seadis väljakutse väljakujunenud "bipolaarsele kiikmehhanismile". Selle asemel tutvustasid teadlased Walkeri lüliti kontseptsiooni, mille käivitasid muutused päikesekiirguses. See mehhanism viib Vaikse ookeani ekvatoriaalosas merepinna temperatuuride kiire reguleerimiseni, mõjutades lõpuks kliimamustreid kõrgetel põhjalaiuskraadidel.

Uuringud näitavad, et inimtegevus mängib nüüd El Niño mustrite kujundamisel olulist rolli. Kliimamuutused võisid 1970. aastatel ületada pöördepunkti, mis viis püsivama El Niño mustrini. Walker switchi kontseptsiooni kasutuselevõtt annab alternatiivse selgituse ajaloolistele kliimamuutustele, tuues esile kliimadünaamikat kujundavate tegurite keeruka koosmõju.

Tulemused rõhutavad jätkuvate uuringute vajadust, et süvendada meie arusaamist kliimaprotsessidest. Kuna Maa kliimasüsteem on dünaamiline ja keeruline, on jätkuv uurimine otsustava tähtsusega kliimamuutuste prognoosimisel ja juhtimisel globaalsel skaalal.

Allikad:

– „El Niño vastuse lahtiharutamine: ühiskonna kujundatud loomulikud mõjud”, autor Paul Wilcox jt. Geofüüsikaliste Uurimiskirjades.

– „Kiik põhjas: Alaska kliimamuutused üllatavalt seotud Vaikse ookeani ekvatoriaalse osaga”, autor Paul Wilcox jt. ajakirjas The Innovation Geoscience.