Uus läbimurre CO2 vähendamises: Sn-põhine katalüsaator võimaldab tõhusat etanooli tootmist

Hiljutise murrangulise avastuse käigus on teadlased välja töötanud tinapõhise katalüsaatori, mis suudab süsinikdioksiidi vähendamise kaudu tõhusalt toota etanooli. See kujutab endast olulist edasiminekut taastuvenergia tehnoloogia vallas ja pakub palju lubadusi CO2 heitkoguste vähendamiseks.

Elektrokeemiline CO2 redutseerimisreaktsioon (CO2RR) on väga nõutud meetod süsinikdioksiidi muundamiseks süsinikupõhisteks kütusteks. Vedelkütuste, näiteks etanooli tootmine on eriti soovitav nende suure energiatiheduse ja hõlpsa ladustamise tõttu. CC-ühenduse rajaga manipuleerimine on aga kujutanud endast suurt väljakutset, mis takistab selles valdkonnas edusamme.

Prof. Tao Zhang ja Yanqiang Huang Hiina Teaduste Akadeemia (CAS) Daliani Keemilise Füüsika Instituudist (DICP), uurimisrühm on teinud selles valdkonnas märkimisväärse läbimurde. Nad on välja töötanud Sn-põhise katalüsaatori nimega SnS2@Sn1-O3G, mis on näidanud märkimisväärset tõhusust CO2 muutmisel etanooliks. Faradaici efektiivsusega kuni 82.5% -0.9 VRHE juures ja geomeetrilise voolutihedusega 17.8 mA/cm2 näitab see katalüsaator suurt potentsiaali suuremahuliseks rakendamiseks.

SnS2@Sn1-O3G katalüsaator valmistati SnBr2 ja tiouurea solvotermilise reaktsiooni kaudu kolmemõõtmelisel süsinikvahul. See koosneb SnS2 nanolehtedest ja aatomiliselt hajutatud Sn-aatomitest (Sn1-O3G), mis on selle katalüütilise aktiivsuse jaoks üliolulised.

Mehhaanilise uuringu abil avastasid teadlased, et katalüsaatori Sn1-O3G komponent mängib CC-sidemete moodustumise soodustamisel kriitilist rolli. Adsorbeerides *CHO ja *CO(OH) vaheühendeid, hõlbustab see formüül- ja vesinikkarbonaatrühmade sidumist, mille tulemuseks on etanooli tootmine. Isotoopiliselt märgistatud reagendid näitasid ka, et etanooli lõpptoote süsinikuaatomid pärinevad sipelghappest ja CO2-st.

See murranguline uurimistöö avab uusi võimalusi etanooli sünteesiks ja pakub väärtuslikku strateegiat CO2 vähendamise võimaluste manipuleerimiseks soovitud toodete saavutamiseks. Tulemused on avaldatud mainekas teadusajakirjas Nature Energy, mis suurendab selle läbimurde olulisust.

FAQ:

K: Mis on äsja väljatöötatud katalüsaatori tähtsus?

V: Sn-põhine katalüsaator võimaldab CO2 vähendamise kaudu tõhusalt toota etanooli, pakkudes paljutõotavat lahendust taastuvenergia tehnoloogiale.

K: Kuidas katalüsaator töötab?

V: Katalüsaator soodustab CC-sidemete moodustumist, adsorbeerides spetsiifilisi vaheühendeid ja hõlbustades nende sidumist, mille tulemuseks on etanooli tootmine.

K: Millised on selle läbimurde võimalikud rakendused?

V: See läbimurre avab uued võimalused etanooli suuremahuliseks sünteesiks ja annab ülevaate CO2 vähendamise viiside manipuleerimisest soovitud tootetulemuste saavutamiseks.

K: Kust ma leian uuringu kohta lisateavet?

V: Uurimistulemused on avaldatud teadusajakirjas Nature Energy. [Link ajakirjale, kui see on saadaval]