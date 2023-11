Antarktika saladuste avamine: pööriste mõju uurimine Antarktika ringvoolule

Sel nädalal asus ambitsioonikas teadusekspeditsioon teekonnale, et uurida Antarktika ringvoolu (ACC) "lekkivat" südant. Maailma tugevaima hoovusena tuntud ACC mängib otsustavat rolli jäise mandri sooja vee eest kaitsmisel. Siiski on tekkinud mure, kuna teadlased kahtlustavad, et keerised, vooluga vastupidises suunas liikuvad veekeerised, võivad toimida väravatena, mille kaudu soojus piirkonda imbub.

CSIRO ja Austraalia Antarktika programmi partnerluse juhtimisel on pühendunud teadusmeeskond CSIRO uurimislaeva Investigator pardale asunud, et uurida neid potentsiaalseid "väravaid" ja koguda väärtuslikke andmeid, et mõista, miks need lekked toimuvad. Järgmise viie nädala jooksul sõidab meeskond Hobartist lõunasse, rakendades nüüdisaegseid vaatlusseadmeid ja töötades väsimatult ööpäevaringselt 12-tunniste vahetustega.

Ekspeditsioonil kasutatakse autonoomseid süvamere purilennukeid, mis proovivad veesambaid kuni 1000 meetri sügavuseni. Need purilennukid, mida juhitakse laevalt või kaugjuhitavalt, annavad ülevaate ookeani peenmõõtmeliste objektide keerukast struktuurist. Lisaks mõõdab ujuv sildumissüsteem, mida nimetatakse kõrgeks sildumiseks ja mis on varustatud 35 instrumendiga, soolsust, temperatuuri, hapnikku ja hoovusi. See süsteem kinnitatakse uurimiskoha südamesse terviklikuks 18-kuuliseks perioodiks. Reisil kasutatakse ka argoujukeid, juhtivuse, temperatuuri ja sügavuse andureid (CTD), et koguda andmeid erinevate veeomaduste kohta.

Samal ajal kui laev süveneb ookeani saladustesse, hõlmab selle murrangulise ekspeditsiooni veel üks komponent äsja käivitatud Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satelliiti. NASA ja Prantsuse kosmoseagentuuri ühiselt välja töötatud satelliit pakub oma kõrge eraldusvõimega mõõtmistega enneolematut vaadet ookeanide dünaamikast. SWOT-satelliit võimaldab teadlastel jälgida suurtest pööristest eemalduvaid peeneid funktsioone, pakkudes väärtuslikku ülevaadet ookeani keerukast toimimisest.

Selle uurimistöö tagajärjed ulatuvad teaduse valdkonnast palju kaugemale. Kuna merejää kahaneb rekordiliselt madalale tasemele ja Antarktika kogeb enneolematuid muutusi, on nende keerukate vastasmõjude mõistmine ülioluline. Merejää on oluline puhver, mis peegeldab päikesevalgust ja takistab maismaal asuva jää sulamist ookeani ning selle langus võib drastiliselt mõjutada ülemaailmset meretaset. Pariisi liustike ja poolakate üleskutses osalemisega on Austraalia näidanud oma pühendumust kliimamuutustega võitlemisel ja selle tagajärgede uurimisel meie planeedi lõunapoolseimates piirkondades.

FAQ:

K: Mis on Antarktika tsirkumpolaarne vool (ACC)?

V: ACC on maailma tugevaim hoovus, mis voolab Antarktika ümber idast läände, toimides kaitsekilbina sooja vee eest.

K: Mis on pöörised?

V: Pöörised on veekeerised, mis liiguvad voolule vastupidises suunas.

K: Miks on oluline uurida pööriste mõju ACC-le?

V: Teadlased kahtlustavad, et pöörised võivad olla väravad, et kuumus imbub Antarktika piirkonda, mis võib viia liustike sulamiseni ja merepinna tõusuni.

K: Milliseid tööriistu ja seadmeid ekspeditsioonil kasutatakse?

V: Ekspeditsioon hõlmab autonoomsete süvamerepurilennukite, ujuvsildumissüsteemi, argoujukide ning juhtivuse, temperatuuri ja sügavuse andurite (CTD) kasutamist, et koguda andmeid vee omaduste kohta.

K: Mis on SWOT-satelliidi tähtsus?

V: Äsja käivitatud SWOT-satelliit võimaldab ookeanide dünaamika kõrge eraldusvõimega mõõtmisi, võimaldades teadlastel jälgida peeneid funktsioone, mis olid varem kättesaamatud, aidates paremini mõista ookeani keerulisi toiminguid.