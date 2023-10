Teadlased avastavad arktilises laavas kõrge heeliumi taseme, mis viitab sellele, et Maa tuum lekib

Teadlased on teinud intrigeeriva avastuse, mis võib vihjata lekkele Maa tuumas. Arktika saarestikus Baffini saarel on 3 miljoni aasta vanustest laavavooludest leitud haruldase isotoobi heelium-62 (³He) kõrge sisaldus. See leid seab kahtluse alla veendumuse, et Maa tuum, planeedi keskel asuv hiiglaslik sularaudpall, on kapseldatud ja isoleeritud.

Tavaliselt pärineb kividest leitud ³Ta materjalist, mida Päike planeedi eksisteerimise varases staadiumis pommitas. Kuna Maa ei tooda palju ³He-d ja mis vähe pääseb kosmosesse päikesekiirguse tõttu, on tänapäeval ebatavaline avastada kivimites selle isotoobi kõrget taset. Enamik ³He-rikkaid kivimeid on leitud Maa vahevööst.

Baffini saarte laava oliviinkivimitest leitud ³He tase ületab tunduvalt seda, mida teadlased pidasid võimalikuks. Maa vahevöö, mis vallandab pidevalt laavat ja neelab osa maakoorest, kaotab aja jooksul loomulikult osa algselt säilinud ³He-st. Kui aga ³He kogus kivimis ületab teatud piiri, viitab see sellele, et heelium pärineb teisest allikast.

See avastus sunnib teadlasi kaaluma võimalust, et heelium pärineb Maa tuumast. See seab kahtluse alla varasema arusaama, et planeedi tuum ja välimised kihid, sealhulgas vahevöö ja maakoor, on keemiliselt stabiilsed ega kanna nende vahel materjali üle. Kui see leid peab paika, viitab see sellele, et meie planeedi sügav sisemus on seni arvatust dünaamilisem, elemendid liiguvad Maa metallilise südamiku ja kiviste osade vahel.

Praegu on käimas täiendavad uuringud, et teha kindlaks, kas Maa tuumast pääsevad välja ka muud elemendid peale heeliumi ning kuidas ja millal need elemendid planeedi kivistesse komponentidesse rändavad. See murranguline uuring heidab valgust meie planeedi keerulisele ja dünaamilisele olemusele ning võib muuta meie arusaama selle sisemistest protsessidest.

