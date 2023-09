Maalt pärit suure energiaga elektronid, mis on seotud vee moodustumisega Kuul

Hiljutine uuring, mille juhtis Manoa Hawai'i ülikooli planeediuurija, avalikustas murrangulise avastuse Kuu vee päritolu kohta. Teadlased leidsid, et Maa plasmalehe energeetilised elektronid mängivad olulist rolli Kuu pinnal toimuvates erosiooniprotsessides, aidates potentsiaalselt kaasa vee tekkele. Nende leiud avaldati ajakirjas Nature Astronomy.

Vee kontsentratsioon ja jaotus Kuul on selle tekke ja arengu mõistmiseks üliolulised. Lisaks võib see avastus valgustada Kuu püsivalt varjutatud piirkondades leiduva veejää päritolu.

Maa magnetväli, mida tuntakse magnetosfäärina, kaitseb meie planeeti kosmoseilma ja Päikese kahjuliku kiirguse eest. Päikesetuule ja magnetosfääri vastasmõju loob pikliku magnetsaba, mida nimetatakse plasmaleheks ja mis sisaldab suure energiaga elektrone ja ioone. Need osakesed võivad pärineda nii Maalt kui ka päikesetuulest.

Varasemad uuringud keskendusid päikesetuulest pärit suure energiaga ioonide mõjule taevakehade, nagu Kuu, ilmastikutingimustes. See uus uurimus toob aga esile Maalt pärit energeetiliste elektronide rolli Kuu pinnal toimuvates erosiooniprotsessides. Uurijad analüüsisid India Chandrayaan-1 missiooni ajal Moon Mineralogy Mapper instrumendist saadud kaugseire andmeid, et uurida vee moodustumise muutusi Kuu liikudes läbi Maa magnetsaba.

Üllataval kombel näitasid vaatlused, et vee moodustumine Maa magnetsabas oli sarnane sellele, kui Kuu oli magnetsabast väljaspool, kus teda pommitab päikesetuul. See viitab sellele, et võib esineda täiendavaid moodustumise protsesse või uusi veeallikaid, mis ei ole otseselt päikesetuulega seotud. Teadlased oletavad, et nende mõjude põhjuseks võib olla suure energiaga elektronide kiirgus.

Maa ja Kuu seost vee moodustumise ja pinna evolutsiooni osas pole siiani täielikult mõistetud. Täiendavad uuringud, sealhulgas NASA Artemise programmi raames tehtavad Kuu-missioonid, on vajalikud plasma ümbruse ja vee olemasolu jälgimiseks Kuu polaarpinnal Kuu teekonna eri faasides läbi Maa magnetsaba.

