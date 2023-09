Hiljutine uuring avalikustas murrangulise avastuse Maa lõunapoolkera kohta: õhuke, kuid tihe iidse ookeanipõhja kiht, mis ümbritseb tuuma. See varem tundmatu tunnus eksisteerib umbes 2,900 kilomeetrit (1,800 miili) pinna all, tuuma-mantli piiril (CMB). Geoloogid on pikka aega tuginenud seismilistele uuringutele, et saada ülevaadet meie planeedi sisemisest struktuurist, ja see uus uuring on näidanud, et Maa sisemuse keerukus on palju suurem, kui seni arvati.

Uuringus, mille viis läbi geoloog Samantha Hansen Alabama ülikoolist ja tema kolleegid, kasutati lõunapoolkera maavärinate seismiliste lainete kasutamist, et uurida ULVZ (ultralow speed zones) struktuuri piki CMB. Nende seismiliste lainete liikumist ja koostoimet analüüsides suutsid teadlased kaardistada Maa pinna all oleva materjali koostise. ULVZ-d, kus helilained liiguvad aeglasemalt, arvatakse olevat miljonite aastate jooksul mattunud ookeaniline maakoor.

Uuringus esitatud simulatsioonid näitavad, et konvektsioonivoolud võisid iidse ookeanipõhja selle praegusesse asukohta nihutada, hoolimata sellest, et see ei asunud pinnal tunnustatud subduktsioonivööndite lähedal. Kuigi teisi seletusi pole täielikult välistatud, näib ookeanipõhja hüpotees praegu ULVZ-de jaoks kõige usutavam seletus. Teadlased viitavad ka sellele, et iidne ookeanikoor võib ümbritseda kogu südamikku, kuigi selle kõhnus muudab selle kinnitamise raskeks.

Selle avastuse tagajärjed on olulised erinevatele uurimisvaldkondadele. Maa koostise keerukuse mõistmine on ülioluline selliste nähtuste uurimiseks nagu vulkaanipursked ja planeedi magnetvälja kõikumised, mis kaitsevad meid päikesekiirguse eest kosmoses. Lisaks annab tuumast soojuse mantlisse pääsemise avastamine väärtuslikku teavet Maa üldistest protsessidest.

See kõrge eraldusvõimega Maa varjatud geoloogia kaart näitab sügavaid seoseid Maa madalate ja sügavate struktuuride vahel ning heidab valgust meie planeeti juhtivatele keerukatele mehhanismidele. Kuna seismilised uuringud jätkuvad tulevikus, avalikustatakse täiendavad üksikasjad ja põhjalikum arusaam Maa sisemusest.

