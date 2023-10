Põlenud raketikehad ja satelliidid jätavad Maa atmosfääri metallosakeste allkirja

By

Hiljutine uuring avastas, et Maa atmosfäär sisaldab hajutatud metalliosakesi põlenud raketikehadest ja satelliitidest – probleem, mis ainult süveneb ärilise kosmosestardi ja satelliitide tähtkujude arvu suurenemisega. Orbiidil olevate satelliitide kasvav arv, eriti tänu eraettevõtetele, nagu SpaceX, ehitab suuri sidesatelliitide tähtkujusid, on viinud väikeste metallitükkide märkimisväärse kuhjumiseni atmosfääri.

Uuringu juhtiv autor Daniel Murphy riikliku ookeani- ja atmosfääriameti keemiateaduste laborist rõhutab vajadust mõista nende metalliosakeste võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, kuna kosmoselendude tööstus kiiresti laieneb. Kuigi praegu puuduvad tõendid otsese mõju kohta inimestele, on mureks võimalik mõju Maa atmosfäärile, eriti stratosfäärile.

Üks murekoht on see, kas metallide esinemine stratosfääris muudab selle omadusi ja võib mõjutada osoonikihti ja muid protsesse. Teadlased leidsid atmosfäärist metalle nagu nioobium, vask, liitium ja alumiinium, mis tõenäoliselt pärinevad põlenud raketi- ja satelliidijäänustest. See avastus tehti NASA spetsiaalselt varustatud uurimislennuki abil koos spektromeetriga, mis analüüsis atmosfäärielemente.

Enamik metalle leidub Maa polaaralade kohal, kuigi jälgi on tuvastatud ekvaatorile lähemal. Uuringus märgitakse, et kuigi meteoorid võivad atmosfääri ladestada ka metalle, on rakettide ja satelliitide massierinevus võrreldes meteooridega märkimisväärne. Rakettide ja satelliitide lagunemisel vabaneb sadu tonne metalle, samas kui meteoorid annavad ainult mikrogramme.

Nende metalliosakeste võimalik mõju Maa ökosüsteemile on endiselt ebaselge. Uuring toob aga esile selle valdkonna varasemate uuringute puudumise, rõhutades pikaajaliste mõjude ja võimalike globaalsete tagajärgede uurimise tähtsust. Selle probleemiga tegelemine on ülioluline pigem varem kui hiljem, et mõista kosmoselennutööstuse kiire kasvu mõju meie keskkonnale ja planeedile tervikuna.

