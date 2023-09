Maavärinateks valmistumine: mida peate teadma

Kokkuvõte:

Maavärinad võivad tekkida ootamatult ja põhjustada märkimisväärset kahju ja inimohvreid. Kuigi Ameerika Ühendriikide teatud piirkondades on maavärinate oht suurem, on oluline, et kõik oleksid valmis. See artikkel annab ülevaate maavärinaks valmisolekust ja olulistest sammudest, mida maavärina mõju minimeerimiseks võtta.

Maavärinad võivad juhtuda kõikjal ja mõningaid Ameerika Ühendriikide piirkondi, sealhulgas Alaska, California, Hawaii, Oregoni, Puerto Rico, Washingtoni ja Mississippi jõe org, peetakse kõrgema riskiga piirkondadeks. Siiski on ülioluline, et inimesed oleksid kõigis piirkondades maavärina võimaluseks valmis.

Üks esimesi samme maavärina ettevalmistamisel on hädaolukorra lahendamise plaani koostamine. See hõlmab teie kodus või töökohas ohutute kohtade kindlaksmääramist, kuhu saate maavärina ajal varjuda. Õppige ennast ja oma perekonda selles osas, mida teha maavärina ajal, näiteks "Kukkuge, katke ja hoidke kinni", mis hõlmab maapinnale kukkumist, katte leidmist tugeva mööblieseme alt ja hoidmist, kuni värisemine lakkab.

Samuti on oluline, et hädaabikomplekt oleks käepärast. See komplekt peaks sisaldama olulisi tarvikuid, nagu vesi, mitteriknevad toiduained, esmaabikomplekt, taskulambid, patareid ja patareitoitel raadio. Lisaks kaaluge raske mööbli ja esemete kinnitamist, mis võivad maavärina ajal kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Kontrollige oma kodu regulaarselt, et tuvastada ehituslikke nõrkusi, mis võivad maavärina ajal ohtlikud olla, näiteks praod seintes või vundamendis. Kui kahtlustate struktuurseid probleeme, pöörduge spetsialisti poole.

Lõpuks olge kursis maavärinate tegevustega oma piirkonnas. Värskenduste ja hoiatuste saamiseks kasutage ressursse, nagu kohalikke uudiseid, maavärinate jälgimise veebisaite ja mobiilirakendusi. Viige end kurssi oma kogukonna evakuatsiooniteede ja hädaabivarjupaikadega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et maavärinaks valmistumine on ülioluline, olenemata sellest, kus te elate. Hädaabiplaani koostamine, hädaabikomplekti kokkupanemine, ümbruskonna turvamine ja kursis püsimine võimaldab minimeerida maavärina mõju ning kaitsta ennast ja oma lähedasi.

Mõisted:

– Maavärin: äkiline ja äkiline maapinna raputamine, mis on sageli põhjustatud tektooniliste plaatide liikumisest Maa pinna all.

– Hädaolukorra plaan: juhiste ja protseduuride kogum, mida tuleb hädaolukorras järgida.

– Hädaabikomplekt: hädaolukorras vajalike oluliste tarvikute ja ressursside kogum.

– Evakuatsiooniteed: ettemääratud marsruudid, mida kasutatakse hädaolukorras piirkonnast ohutuks lahkumiseks.

Allikad:

