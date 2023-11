Uued horisondid kosmosekommunikatsioonis: NASA laiendab optilist sidet

NASA muudab kosmosekommunikatsiooni oma uusima saavutusega optilise sidetehnoloogia vallas. Murrangulise saavutusena edastas agentuur edukalt andmeid, kasutades katseandmetega kodeeritud infrapuna laserit, mis tähistab selle tehnoloogia kõigi aegade kaugeimat demonstratsiooni. Ligi 10 miljoni miili kauguselt edastas NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) katse andmed Californias Caltechi Palomari observatooriumis asuvasse Hale'i teleskoopi. See märkimisväärne saavutus ületab Maa ja Kuu vahelise kauguse 40 korda.

"Esimeseks valguseks" tituleeritud märkimisväärne edu on ülioluline hüppelaud andmeedastusvõimaluste edendamisel kogu päikesesüsteemis. NASA peakorteri tehnoloogiademonstratsioonide direktor Trudy Kortes rõhutas selle verstaposti olulisust. Kortes näeb ette suurema andmeedastuskiirusega side potentsiaali, mis suudab edastada teaduslikku teavet, kõrglahutusega kujutisi ja isegi voogesitusvideot. See edu loob aluse inimkonna järgmisele suurele hüppele: Marsi uurimisele.

Võrreldes optilist sidet üleminekuga traditsioonilistelt telefoniliinidelt fiiberoptikale, rõhutab NASA selle tehnoloogia tohutut potentsiaali. Optilist sidet kasutades saab kosmoseaparaatides kasutatavate praeguste tipptasemel raadiosüsteemide võimsust suurendada hämmastavalt 10–100 korda.

DSOC eksperiment on NASA esimene optilise side demonstratsioon väljaspool Kuud. See koosneb lennu lasertransiiverist, maapealsest lasersaatjast ja maapealse laservastuvõtjast. DSOC-süsteem, mis on integreeritud NASA kosmoselaevasse Psyche, mis asus 16. oktoobril uurima metallilist asteroidi Psyche 13, saavutas selle märkimisväärse verstaposti oma kaheosalise missiooni algfaasis.

Optilise sidetehnoloogia edukas kasutuselevõtt toob meid lähemale kosmose saladuste lahtiharutamisele. Täiustatud andmeedastusvõimaluste abil saavad tulevased kosmosemissioonid edastada tohutul hulgal teavet, võimaldades murrangulisi avastusi ja soodustades inimkonna jätkuvaid püüdlusi tundmatut uurida.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on optiline side?

Optiline side, tuntud ka kui laserside, on tehnoloogia, mis kasutab andmete edastamiseks traditsiooniliste raadiolainete asemel laserkiire. Laservalgust kasutades pakub optiline side traditsiooniliste raadiosüsteemidega võrreldes suuremat andmeedastuskiirust ja suuremat võimsust.

Kuidas optiline side kosmosemissioonidele kasulik on?

Optiline sidetehnoloogia parandab oluliselt andmeedastusvõimet kosmosemissioonidel. See võimaldab suurema andmeedastuskiirusega sidet, võimaldades edastada teaduslikku teavet, kõrglahutusega kujutisi ja isegi voogesitada videot kaugetelt taevakehadelt. See edasiminek on ülioluline tulevaste kosmoseuuringute jaoks, näiteks inimeste saatmiseks Marsile.

Mis tähtsus on NASA DSOC katsel?

NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment on kosmosekommunikatsiooni murranguline saavutus. See on esimene optilise side demonstratsioon väljaspool Kuud, mis näitab lasertehnoloogia potentsiaali andmete edastamisel suurte vahemaade taha. DSOC eksperimendi edu avab uusi võimalusi andmeedastus- ja sidevõime parandamiseks tulevastel kosmosemissioonidel.