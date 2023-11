MAA saab laserside kaudu murrangulisi süvakosmosesõnumeid

Maa on loonud kontakti süvakosmosega, olles kosmosepõhise side jaoks murranguline saavutus. NASA eksperimentaalse optilise sidesüsteemiga varustatud kosmoselaev Psyche on edukalt edastanud teate Maale tagasi ligi 10 miljoni miili kauguselt, mis on ligikaudu 40 korda suurem kui Maa ja Kuu vaheline kaugus. See oluline verstapost tähistab kõigi aegade kaugeimat optilise side demonstratsiooni.

NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperimendi peamine eesmärk on pakkuda tulevastele kosmosemissioonidele võimet edastada andmeid palju suurema kiirusega. Kasutades lähiinfrapuna lasereid, on DSOC eesmärk saavutada 10–100 korda suurem andmeedastuskiirus, kui praegu kosmoseaparaatides kasutatavad tipptasemel raadiosagedussüsteemid. Lähis-infrapunavalguse kasutamine võimaldab kompaktsemaid laineid, võimaldades maapealsetel jaamadel vastu võtta suuremat andmemahtu.

Edukas katsetus hõlmas vaatluskeskust, mis kiirgas taevasse laserkiirt, mille kosmoselaev Psyche võttis suunava võrdlusalusena. Seejärel suunas kosmoselaev oma laseri Maale tagasi. Signaali, mis koosnes valgusosakestest, mida nimetatakse footoniteks, dekodeeris vastuvõttev vaatluskeskus San Diego maakonnas. Kuigi lähi-infrapuna footonitel kulus katse ajal Psychest Maale liikumiseks umbes 50 sekundit, kulub selle kõige kaugemal asuval teekonnal eeldatavasti umbes 20 minutit.

See läbimurre lasersuhtluses avab uusi võimalusi tulevasteks kosmosemissioonideks. See võib võimaldada kosmoselaevadel edastada kvaliteetseid pilte ja potentsiaalselt isegi voogesitada videot reaalajas sügavast kosmosest. NASA visioon hõlmab optilise side kasutamist, et anda Marsi astronautidele võimalus suhelda video kaudu. DSOC edu sillutab teed andmerikkamale tulevikule kosmoseuuringutes.

FAQ:

K: Mis on NASA DSOC eksperimendi peamine eesmärk?

V: Peamine eesmärk on pakkuda tulevastele NASA missioonidele tööriistu andmete palju suurema kiirusega edastamiseks.

K: Kuidas hõlbustab infrapunavalgus suuremat andmeedastuskiirust?

V: Lähis-infrapunavalgus võimaldab koondada andmed tihedamatesse lainetesse, võimaldades maapealsetel jaamadel rohkem andmeid vastu võtta.

K: Mis tähtsus oli hiljutisel testil?

V: Hiljutine test tähistas esimest korda, kui optilist sidet demonstreeriti väljaspool kuud.

K: Millised on selle läbimurdetehnoloogia potentsiaalsed rakendused?

V: See läbimurre võib võimaldada kõrgema kvaliteediga kujutiste ja isegi reaalajas video edastamist sügavast kosmosest.