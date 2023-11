Uus läbimurre kosmosekommunikatsioonis: Psyche kosmoseaparaadilt saadetud laser

By

Murrangulise saavutusena saavutas riiklik lennundus- ja kosmoseamet (NASA) hiljuti midagi, mida kosmosekommunikatsiooni valdkonnas pole kunagi varem tehtud. Nad saatsid Maast ligikaudu 10 miljoni miili kaugusel asuva kosmoseaparaadi Psyche laseri edukalt Lõuna-Californiasse. See verstapostisündmus tähistab olulist sammu kosmoseuuringute edendamisel, eriti seoses tulevaste mehitatud missioonidega Marsile.

NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) projekt vastutas testimisandmetega kodeeritud infrapunalaseri saatmise eest tohutule kaugusele vaid 50 sekundiga. Laserit kiirgas mehitamata kosmoselaev Psyche, mis startis oktoobris ja on praegu teel Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös metalliga täidetud komeedi uurimisele. Laseri võttis vastu Caltechi Palomari observatooriumis asuv Hale'i teleskoop, mis teeb sellest kõigi aegade kaugeima optilise side demonstratsiooni.

NASA tehnoloogiademonstratsioonide direktor Trudy Kortes rõhutas selle saavutuse tähtsust süvakosmose uurimisele tee sillutamisel. Selle "esimese valguse" saavutamisega arenevad teadlased ja insenerid suurema andmeedastuskiirusega side arendamisel, mis suudab edastada teaduslikku teavet, kõrglahutusega kujutisi ja voogesitada videot. Need edusammud on üliolulised, kuna NASA võtab sihiks inimeste saatmine Marsile, mida peetakse inimkonna järgmiseks suureks hüppeks.

Kuigi laserkiir läbis uskumatu vahemaa, on oluline märkida, et tegemist ei olnud maavälise suhtlusega. Vaatamata ulmefantaasiatele ei olnud selle ajaloolise sündmuse ajal tulnukate eluga kokkupuudet.

FAQ:

K: Kui kaugele NASA laserkiir läbis?

V: Laserkiir edastati Maast 10 miljoni miili kaugusel asuvalt kosmoselaevalt Psyche Lõuna-Californiasse.

K: Mis on Deep Space Optical Communications (DSOC) projekti eesmärk?

V: DSOC projekti eesmärk on arendada kosmoseuuringute jaoks kiiret optilist sidet, mis võimaldab edastada suuri andmemahtusid Maa ja kosmoseaparaadi vahel.

K: Mis on selle saavutuse tähtsus?

V: See saavutus on oluline samm kosmosekommunikatsiooni võimekuse suurendamise suunas, mis on tulevaste mehitatud missioonide Marsile ja muude süvakosmoseuuringute jaoks ülioluline.