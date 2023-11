Uued avastused selgitavad tähtede suuremat moodustumist kääbusgalaktikates

Michigani ülikooli teadlaste uus uuring on toonud valgust intrigeerivale nähtusele, mille kohaselt on tähtede moodustumise määr vähem arenenud kääbusgalaktikates võrreldes massiivsete galaktikatega. Ajakirjas Astrophysical Journal avaldatud leiud näitavad, et põlised kääbusgalaktikad kogevad nende tähtede tekkepiirkondades koguneva gaasi väljapuhumisel märkimisväärset viivitust, võimaldades pikema aja jooksul moodustuda rohkem tähti.

Juhtautor Michelle Jecmen, UM-i bakalaureuseõppe teadur, selgitab: "Kui tähed lähevad supernoovaks, saastavad nad oma keskkonda metallide tootmise ja vabastamisega. Väidame, et madala metallilisuse korral – suhteliselt saastamata galaktikakeskkonnas – on tugevate supertuulte tekkes 10 miljoni aasta pikkune viivitus, mis omakorda toob kaasa suurema tähtede moodustumise.

Uuring viitab sellele, et Hubble'i häälekahvli diagramm, mis klassifitseerib galaktikad nende omaduste põhjal, annab selle nähtuse kohta võtmeteemasid. Massiivsed galaktikad, mida iseloomustavad nende ümar kuju ja tähtede rohkus, on juba kogu gaasi ära tarbinud ja tähtede tekke lõpetanud. Spiraalgalaktikatel, mis paiknevad piki helihargi piide, on gaasi- ja kompaktsed harud, kus toimub tähtede moodustumine. Piide otsas on kõige vähem arenenud, väikseimad galaktikad.

UM-i astronoomi vanemautori Sally Oey sõnul on neil kääbusgalaktikatel just need tõeliselt mondo-tähtede tekkepiirkonnad. On olnud ideid selle kohta, miks see nii on… neil galaktikatel on raskusi tähtede moodustumise peatamisega, kuna nad ei puhu gaasi ära.

Lisaks kääbusgalaktikate suurema tähtede moodustumise põhjuste väljaselgitamisele on uuring paljastanud ka põneva teisese tähenduse. Põlistes kääbusgalaktikates täheldatud tugevate supertuulte 10 miljoni aasta pikkune viivitus annab astronoomidele ainulaadse võimaluse uurida stsenaariume, mis meenutavad kosmilist koitu – perioodi vahetult pärast Suurt Pauku.

Kui gaas kleepub kokku ja moodustab nendes madala metallilisusega kääbusgalaktikates tühimikud, võib UV-kiirgus nende vahede kaudu välja pääseda, sarnaselt "pikettaia" mudeli kontseptsioonile. See on eriti oluline, kuna ultraviolettkiirgus mängib otsustavat rolli vesiniku ioniseerimisel – protsessil, mis toimus pärast Suurt Pauku ja viis universumi läbipaistvuseni. See uus arusaam varajaste kosmiliste nähtuste kohta pakub väärtuslikku teavet galaktikate kujunemise ja arengu kohta miljardite aastate jooksul.

Seotud uuringus, kasutades Hubble'i kosmoseteleskoopi, uurisid teadlased lähedal asuvat kääbusgalaktikat nimega Mrk 71. Selle uuringu vaatlusandmed tugevdavad supertuulte viivitust, kinnitades Jecmeni esialgset stsenaariumi.

Nende leidude tagajärjed laienevad meie arusaamisele galaktikatest, mida James Webbi kosmoseteleskoobiga kosmilise koidiku ajal täheldati. Oey viitab sellele, et nende avastuste tagajärgede kohta on veel palju õppida, mis võivad meie arusaama universumist ja selle päritolust ümber kujundada.

FAQ

Mis on kääbusgalaktikad?

Kääbusgalaktikad on väiksemad ja vähem massiivsed kui nende kolleegid, mida sageli iseloomustab ümara kuju puudumine ja vähem tähti. Neid peetakse vähem arenenuteks ja need annavad suurepärase ülevaate galaktikate moodustumise algfaasist.

Mis on Hubble'i häälestuskahvli diagramm?

Hubble'i häälekahvli diagramm on galaktikate klassifikatsioonisüsteem, mis põhineb nende omadustel. See koosneb kolmest põhitüübist: elliptiline, spiraalne ja ebaregulaarne. See aitab astronoomidel kategoriseerida ja mõista universumi galaktikate mitmekesisust.

Mis on kosmiline koidik?

Kosmiline koidik viitab perioodile vahetult pärast Suurt Pauku, mil universum muutus läbipaistmatust läbipaistvaks. Seda iseloomustas vesiniku ionisatsioon, protsess, mida soodustas ultraviolettkiirgus.

Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on tulevane kosmosepõhine vaatluskeskus, mis on Hubble'i kosmoseteleskoobi järeltulija. See on mõeldud tähtede, galaktikate ja planeedisüsteemide tekke uurimiseks ning universumi päritolu uurimiseks. Tänu oma täiustatud võimalustele pakub JWST enneolematut ülevaadet kosmilistest nähtustest, nagu kosmiline koidik.