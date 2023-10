Tolmu hulk õhus suureneb, ÜRO nõuab rohkem uuringuid liivatormide ja kliimamuutuste kohta

ÜRO on teatanud tolmu hulga suurenemisest maailma õhus 2022. aastal. Kasvu põhjuseks on suurenenud heitkogused erinevatest piirkondadest, sealhulgas Lääne-Kesk-Aafrikast, Araabia poolsaarelt, Iraani platoolt ja Loode-Hiinast. ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) on kutsunud üles rohkem uurima, kuidas kliimamuutused võivad liivatormide leviala veelgi süvendada.

WMO Airborne Dust Bulletini andmetel soodustavad inimtegevused, nagu kõrgem temperatuur, põud, suurem aurumine ja halb maakorraldus, liiva- ja tolmutormide teket. Need tegevused vähendavad mulla niiskust, luues soodsad tingimused liiva- ja tolmutormide tekkeks.

WMO iga-aastane aruanne uurib tolmutormide esinemissagedust ja ohte ning nende mõju ühiskonnale. Sellest selgub, et 2022. aasta keskmine tolmu pinnakontsentratsioon maailmas ületas veidi 2021. aasta oma. Eelmisel aastal oli see näitaja 13.8 mikrogrammi kuupmeetri kohta, 2021. aastal aga 13.5 mikrogrammi kuupmeetri kohta.

Aruandes rõhutatakse, et igal aastal satub atmosfääri ligikaudu 2,000 miljonit tonni tolmu, mis mõjutab õhukvaliteeti ja muudab taeva tumedamaks tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvates piirkondades. Nendel tolmutormidel on oluline mõju majandusele, ökosüsteemidele, ilmale ja kliimale. Kuigi osa tolmust on loomulik nähtus, on suur osa sellest tingitud halvast vee- ja maakorraldusest.

Eelkõige kirjeldati bülletäänis kolme suuremat intsidenti 2022. aastal. Märtsis toimus Põhja-Aafrikast Hispaania ja Portugali kohal erakordne tolmupuhang, mille tunnitase ületas 3,500 mikrogrammi kuupmeetri kohta, ületades kaugelt Euroopa Liidu 50 mikrogrammi päevase piiri. Mais koges nii Lähis-Idas kui ka USA idaosas tõsiseid tolmutorme, mis mõjutasid nähtavust ja põllumaad.

WMO juht Petteri Taalas tõstab esile liiva- ja tolmutormide kahjulikku mõju tervisele, transpordile ja põllumajandusele, rõhutades vajadust täiendavate uuringute järele tolmutormide ja kliimamuutuste vaheliste seoste kohta, mis on endiselt suhteliselt uurimata. WMO kutsub üles rakendama ilmastikukatastroofide varajase hoiatamise süsteeme kogu maailmas ning integreerima tolmutormide prognoosimise oskusi ja hoiatusteenuseid, et leevendada kliimamuutuste süvenevat mõju.

