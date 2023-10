Kolme meest otsitakse Lõuna-Aafrika Vabariigis kaitstud Pythonile õlut sunniviisiliselt söötma

Lõuna-Aafrika Vabariigis aset leidnud murettekitava vahejuhtumi tõttu otsivad võimud kolme meest, kes väidetavalt sundtoitsid kaitstud püütonit laariga. Avaldamata kohas aset leidnud juhtum on tekitanud loomakaitsjate ja looduskaitsjate pahameele.

Asjatundjate sõnul on püütoni õllega sundtoitmine mitte ainult julm, vaid ka roomaja tervisele äärmiselt kahjulik. Lager, mis on alkohoolne jook, sisaldab teadaolevalt suures koguses etanooli. Loomade tarbimisel, eriti nendega, kes pole sellega harjunud, võib etanool põhjustada tõsiseid sisemisi kahjustusi, mille tagajärjeks on sageli elundipuudulikkus ja surm.

Selle juhtumiga seotud püüton on kaitsealune liik, mis tähendab, et tema kahjustamine või sekkumine mis tahes viisil, sealhulgas alkoholiga sundtoitmine, on ebaseaduslik. Sellel maoliigil on ökosüsteemis ülitähtis roll, säilitades tasakaalu, kontrollides näriliste populatsioone.

Lõuna-Aafrika võimud võtavad seda asja tõsiselt ja otsivad aktiivselt kolme vastutavat isikut. Loomakaitseorganisatsioonid kutsuvad kõiki, kellel on juhtunu kohta teavet, endast teada anda ja uurimisel kaasa aidata.

Oluline on tõsta teadlikkust eluslooduse austamise ja kaitsmise tähtsusest. See juhtum tuletab meelde vajadust rangemate eeskirjade ja karmimate karistuste järele neile, kes loomade suhtes nii julmalt käituvad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Lõuna-Aafrika kaitsealuse püütoni sundtoitmine laagriga on paljusid šokeerinud ja nördinud. Alkoholi kahjulik mõju loomadele koos madude kaitstud staatusega toob esile vajaduse suurema hariduse ja loomade heaolu käsitlevate seaduste jõustamise järele.

Mõisted:

– Python: suur mittemürgine madu, mida leidub Aafrikas, Aasias ja Austraalias.

– Lager: teatud tüüpi õlu, mis läbib jaheda kääritamise ja vananemise.

Allikad:

