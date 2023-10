BlueWalker 3 satelliidi mõju astronoomiale: uued leiud ja mured

Hiljuti avaldatud loodusartikkel heidab valgust BlueWalker 3 satelliidi üksikasjalikule mõjule astronoomiale. See 2022. aasta septembris orbiidile saadetud satelliit leiti olevat üks eredamaid objekte öötaevas, mis tekitab muret selle mõju pärast astronoomilistele vaatlustele. Dokumendis esitatakse andmed 130 päeva jooksul läbi viidud rahvusvahelisest vaatluskampaaniast, mille eesmärk oli hinnata satelliidi heleduse muutusi ja mahajäetud riistvara nähtavust.

Vaatlused näitasid, et BlueWalker 3 heledus suurenes märkimisväärselt pärast selle antenni massiivi täielikku lahtipakkimist, millele järgnesid kõikumised järgmistel nädalatel. Aruandes tuvastati ka seos muutuva heleduse ja muude tegurite vahel, nagu satelliidi kõrgus horisondi kohal ning selle nurk vaatleja ja Päikese suhtes.

Üks oluline leid oli kanderaketi adapteri lahtihaakimine BlueWalker 3 satelliidist. See komponent saavutas 5.5 magnituudi, mis on kõrgem kui Rahvusvahelise Astronoomialiidu soovitatud maksimaalne heledus. Samuti ei registreeritud seda neli päeva avalikes kataloogides, tekitades väljakutseid maapealsetele vaatluskeskustele, mis üritasid vältida satelliidi häireid.

Peale optiliste häirete on muret raadiosageduslike häirete pärast. BlueWalker 3 edastab raadioteleskoopide kasutatavatele raadiosagedustele lähedased raadiosagedused, mis võib takistada raadioastronoomiat. Kui raadiovaiksed tsoonid kaitsevad maapealsete saatjate eest, ei hõlma need praegu satelliidiülekannet. Täiendavaid uuringuid on vaja, et töötada välja strateegiad teleskoopide kaitsmiseks paljude satelliitide eest, mis on kavas lähiaastatel välja saata.

Selles dokumendis rõhutatakse vajadust stardieelse mõjuhinnangu järele, kuna ettevõtted võtavad kasutusele rohkem kommertssatelliite. Samuti tõstab see esile tasakaalu, mis tuleb leida ühenduvuse edusammude ja öise taeva terviklikkuse säilitamise vahel astronoomiliste vaatluste jaoks.

