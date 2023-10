GJ 1132 b ülekandespektrid: uued ülevaated JWST vaatlustest

Kivise planeedi atmosfääri otsimine James Webbi kosmoseteleskoobiga (JWST) on keskendunud peamiselt M-kääbust läbivatele planeetidele. Need planeedid pakuvad soodsaid planeedi ja tähe suuruse suhteid, mis parandavad atmosfääri tunnuste tuvastamist. Kuid atmosfääriomaduste sarnase signaalitugevuse ja JWST-i ühe transiidi jõudluse tõttu on leidude kinnitamiseks vaja mitut vaatlust.

Hiljutises uuringus esitavad teadlased kaks kivise planeedi GJ 1132 b transiidivaatlust, kasutades JWST NIRSpec G395H instrumenti. Nende vaatluste eesmärk oli heita valgust planeedi atmosfääri koostisele, hõlmates lainepikkuste vahemikku 2.8–5.2 μm. Varasemad vaatlused Hubble'i kosmoseteleskoobi WFC3 instrumendiga andsid ebaselgeid tulemusi ning vastuolulisi tõendeid kas atmosfääri või tunnusteta spektri kohta.

JWST andmed näitasid kahe külastuse vahel olulisi erinevusi. Ühe transiidi ajal oli spekter kooskõlas H2O domineeriva atmosfääriga, CH4 ja N2O jälgi. Alternatiivina võib signaali seostada varjamata tähelaikude tähe saastumisega. Teisest küljest tundus teise transiidi käigus saadud spekter ilmetu. Kumbki külastus ei toetanud varem teatatud HCN esinemist GJ 1132 b atmosfääris. Täheldatud erinevusi külastuste vahel ei saa seletada atmosfääri varieeruvuse ega instrumentaalsete mõjudega.

Oluline on see, et teadlased analüüsisid ka transiidiväliseid tähespektreid ega leidnud ühtegi tõendit tähe ebahomogeensuse muutumise kohta külastuste vahel, mida lahutas vaid 8 päeva. Lisaks ei tuvastatud olulisi erinevusi instrumentaalsete süstemaatiliste mõjude osas. Täheldatud lahknevuste kõige usutavam seletus on andmete analüüsi mõjutav juhuslik müra.

Need uued vaatlused annavad väärtuslikku teavet GJ 1132 b ülekandespektritest ja toovad esile kiviste eksoplaneetide atmosfääri tuvastamise ja iseloomustamisega seotud väljakutsed. Edasised uuringud JWST-i ja teiste tulevaste vaatluskeskustega jätkavad meie arusaama laiendamisest eksoplaneedi populatsioonis esinevatest erinevatest atmosfääridest.

