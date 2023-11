NASA kosmoseaparaat Lucy avastas asteroid Dinkineshis binaarsüsteemi

NASA kosmoselaev Lucy tegi hiljuti asteroidist Dinkinesh möödalennul põneva avastuse. Kosmoselaeva pildistamissüsteem on paljastanud, et Dinkinesh ei ole üks asteroid, vaid pigem kahendsüsteem, mis koosneb kahest teineteise ümber tiirlevast asteroidist.

Esimesed Lucy tagastatud pildid kinnitavad, et Dinkinesh on tõepoolest kahendpaar. See avastus on andnud väärtuslikku teavet väikeste asteroidide olemuse ja nende käitumise kohta kosmoses. Süsteemi suurem asteroid on hinnanguliselt umbes 0.5 miili lai, samas kui väiksem on umbes 0.15 miili lai.

See kohtumine Dinkineshiga oli Lucy jälgimisvõime ja selle terminali jälgimissüsteemi proovikivi. Kosmoselaev jälgis edukalt binaarset asteroidipaari, kui nad lendasid mööda kiirusega 10,000 XNUMX miili tunnis. Terminali jälgimissüsteem jälgis autonoomselt asteroide, näidates selle tõhusust reaalajas kosmoseuuringute stsenaariumides.

Teadusringkond on vaimustuses piltidest, mille Lucy selle kohtumise ajal jäädvustas. Kosmoselaeva kogutud andmeid analüüsitakse üksikasjalikult, et saada täiendavaid teadmisi asteroidide koostisest ja käitumisest. Dinkineshi binaarsüsteem pakub huvitavat võimalust võrdlevateks uuringuteks teiste binaarsüsteemidega, nagu DART-missioonil täheldatud Maa-lähedaste asteroidide binaarne Didymos ja Dimorphos.

Lucy meeskond jätkab selle kohtumise ajal kogutud andmete uurimist ja valmistub tulevasteks missioonideks. Aastal 2025 vaatab Lucy lähivaateliselt teist peamist vööasteroidi nimega Donaldjohanson. See suurendab veelgi meie arusaamist asteroididest ja sillutab teed missiooni põhieesmärgile – uurida Jupiteri trooja asteroide alates 2027. aastast.

See avastus avab uued mõõtmed meie arusaamises asteroididest ja nende moodustistest. See rõhutab jätkuva uurimise ja uurimistöö tähtsust, et avada meie päikesesüsteemi ja kaugemagi saladused.

FAQ

Mis on kahendsüsteem asteroidide kontekstis?

Binaarsüsteem viitab asteroidide kontekstis kahe teineteise ümber tiirleva asteroidi olemasolule. Need asteroidid on gravitatsiooniliselt seotud ja nende liikumises ja dünaamikas on ainulaadne seos.

Mis on Lucy terminali jälgimissüsteem?

Lucy terminali jälgimissüsteem on kosmoselaeva pardal olev tehnoloogia, mis võimaldab autonoomselt jälgida asteroidi, kui see suurel kiirusel möödub. See süsteem on ülioluline üksikasjalike piltide ja andmete jäädvustamiseks asteroididega lähikohtumisel.

Millised on NASA Lucy missiooni peamised eesmärgid?

NASA Lucy missiooni peamised eesmärgid on uurida Jupiteri Trooja asteroide, mis on asteroidide rühm, mis jagab Jupiteri orbiiti ümber päikese. Neid asteroide uurides loodavad teadlased saada ülevaate päikesesüsteemi varasest kujunemisest ja Jupiteri gravitatsioonilise mõju dünaamikast.

Milliseid teisi asteroide Lucy tulevikus kohtab?

Pärast kohtumist Dinkineshiga kavatseb Lucy 2025. aastal lähivaatleda teist peamist vööasteroidi nimega Donaldjohanson. Pärast seda uurib kosmoselaev alates 2027. aastast Jupiteri Trooja asteroide, selle peamisi sihtmärke.

Allikad:

– NASA veebisait: www.nasa.gov