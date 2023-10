Kas linnastumine juhib taimede evolutsiooni? Linnade kuumasaarte mõju uurimine lehtede värvimuutustele

By

Linnastumine on muutnud suuri maa-alasid Maal, luues inimese loodud elupaigad, mida tuntakse linnakeskkonnana. Need keskkonnad avaldavad oma elanikele selektiivset survet, sealhulgas kokkupuudet soojust säilitavate pindadega, mis moodustavad linna soojussaared. Kuigi varasemates uuringutes on uuritud linna kuumastressi mõju loomade evolutsioonile, jääb selle mõju taimedele suures osas uurimata.

Selle uurimislünga ületamiseks uuris Jaapani Chiba ülikooli dotsent Yuya Fukano juhitud teadlaste meeskond, kuidas linna soojussaared mõjutavad Oxalis corniculata, roomava hapupuuna tuntud taime, lehtede värvust. Selle taime lehtede värvus varieerub rohelisest punaseni ja seda leidub nii linna- kui ka linnavälistes ruumides kogu maailmas. Varasemad uuringud näitavad, et need värvivariatsioonid toimivad evolutsiooniliste kohandustena, et kaitsta taime keskkonnastressi eest, kusjuures lehtedes leiduvad punased pigmendid leevendavad kuumuse ja valguse põhjustatud kahjustusi.

Linnades ja linnavälistes piirkondades kohalikul, maastikulisel ja globaalsel skaalal läbi viidud välivaatluste käigus leidsid teadlased, et roomava hapupuu punaste lehtedega variante leiti linnapiirkondades sageli veekindlate pindade lähedal, samas kui roheliste lehtede variandid olid domineerivad rohealad. See geograafiline muster oli ühtlane kogu maailmas, kinnitades seost urbaniseerumise ja roomava hapukasvaja lehtede värvimuutuste vahel.

Nende lehtede värvimuutuste adaptiivsete eeliste kvantifitseerimiseks viidi läbi täiendavad katsed. Tulemused näitasid, et punaste lehtede variantidel oli kõrgetel temperatuuridel kõrgem kasvukiirus ja suurem fotosünteesi efektiivsus, samas kui roheliste lehtede variandid õitsesid madalamatel temperatuuridel. Punase lehe variandid näitasid kõrgemat stressitaluvust ja olid konkurentsivõimelisemad madala taimetihedusega linnapiirkondades, samas kui roheliste lehtede variandid õitsesid lopsakatel rohealadel.

Geneetilised analüüsid näitasid, et O. corniculata punaseleheline variant võis mitu korda areneda esivanemate roheliste lehtedega taimest. See uurimus annab väärtuslikke teadmisi linnapiirkondades toimuvast arengust ja rõhutab, kui oluline on mõista taimede kohanemist linna soojussaartega säästva taimekasvatuse ja ökosüsteemi dünaamika jaoks.

Täiendavaid uuringuid on vaja, et uurida muid taimeomadusi peale lehtede värvi, et mõista igakülgselt taimede kohanemist linna soojussaartega.

