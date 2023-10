Uuring näitab, et inimesed pööravad tööle vähem tähelepanu, kui nad arvavad, et robotid on seda kontrollinud

Berliini tehnikaülikooli uus uuring näitas, et inimesed kipuvad pöörama oma tööle vähem tähelepanu, kui nad usuvad, et robotid on seda juba kontrollinud. Teadlased simuleerisid stsenaariumi, kus osalejatele tehti ülesandeks kontrollida trükkplaatide defekte. Pooltele osalejatest öeldi, et Panda-nimeline robot oli kõigepealt trükkplaadid üle vaadanud ning nad nägid ja kuulsid robotit töötamise ajal.

Uuring näitas, et inimestel, kes töötasid koos robotitega, ilmnes tõenäolisem nähtus, mida nimetatakse sotsiaalseks loitsumiseks. Sotsiaalne lohakus tekib siis, kui inimesed pingutavad meeskonnas vähem kui üksi töötades. Teadlased viitavad sellele, et see tootlikkuse langus võib olla tingitud motivatsiooni muutusest jagatud ülesannete seadetes.

Kuigi mõlema osalejarühma ajas ja jõupingutustes ei olnud olulist erinevust, leidsid need, kes uskusid, et nad robotiga töötavad, hiljem ülesande täitmisel vähem defekte. Seda võib seletada asjaoluga, et meeskonnas töötamine vähendab individuaalse vastutuse tunnet ülesande tulemuse eest.

Üks uuringu piirang oli see, et osalejad ei suhelnud otseselt robotiga ja olid teadlikud, et neid jälgiti uuringu osana. Sellegipoolest tõstatavad leiud olulisi küsimusi inimese ja roboti partnerluse mõju kohta reaalses elus.

Sotsiaalse loitsu fenomeni on uuritud alates 1913. aastast, mil Max Ringelmann seda esimest korda köie tõmbamise katse käigus täheldas. See toob esile vähenenud jõupingutused, mida üksikisikud meeskonnas töötades ülesande täitmisel teevad.

Teadlased juhtisid tähelepanu ka väljakutsetele, mis on seotud tähelepanu- ja seotuse taseme jälgimisega inimese ja roboti koostöös. Kuigi inimese pilku on lihtne jälgida, on selle kindlaksmääramine, kas teavet vaimselt piisavalt töödeldakse, keerulisem ülesanne.

Sellel uuringul on väljaspool uurimiskeskkonda. Sellistes tööstusharudes nagu lennundus, kus inimese ja automatiseerimise koostoime on ülioluline, võivad koordineerimise häired põhjustada vigu. Seetõttu on tõhus koolitus, protseduurid ja tagasiside hädavajalikud, et tagada automatiseerimise ohutu ja tõhus kasutamine töökohal.

