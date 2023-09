Bioarvutite eetiliste rakenduste uurimine

Bioarvutus, mis kunagi piirdus ulmega, on nüüd reaalsus. Kuna see tehnoloogia areneb jätkuvalt, on oluline kaaluda eetilisi tagajärgi ning vastutustundlikult uurida ja rakendada seda. Rühm rahvusvahelisi eksperte, sealhulgas DishBraini leiutajad, on selle probleemi lahendamiseks teinud koostööd bioeetikute ja meditsiiniteadlastega.

Juhtautor dr Brett Kagan, Cortical Labi teadusjuht, rõhutab vajadust suurema pildi järele, kui integreeritakse bioloogilised närvisüsteemid ränisubstraatidega. Kuigi luureandmetega sarnase käitumise potentsiaal on paljulubav, tuleb tagada jätkusuutlik areng.

Professor Julian Savulescu, Oxfordi ülikooli praktilise eetika õppetool Uehiro, rõhutab kiireloomulist praktiliste vastuste leidmist selle kohta, mida tänapäeva tehnoloogia kontekstis peetakse teadlikuks või inimeseks. Dokumendis tunnistatakse, et teadvuse või intelligentsuse kirjeldamiseks on erinevaid viise, millest igaühel on erinev mõju bioloogilistele intelligentsetele süsteemidele.

Samuti seatakse kahtluse alla bioarvutite moraalne staatus. Artiklis viidatakse filosoof Jeremy Benthamile, kes väitis, et võime arutleda või suhelda ei ole määrav tegur, vaid pigem võime kannatada. Ainuüksi inimesesarnase intelligentsuse näitamine ei anna bioloogiliselt põhinevatele arvutitele moraalset staatust.

Kuigi artikli eesmärk ei ole vastata kõigile bioarvuteid puudutavatele eetilistele küsimustele, pakub see lähteraamistikku vastutustundliku uurimistöö ja rakendamise tagamiseks. Mainitakse ka DishBraini pakutavaid eetilisi väljakutseid ja võimalusi, eriti seoses meie arusaamise parandamisega sellistest haigustest nagu epilepsia ja dementsus.

Bioarvutite potentsiaalne mõju on märkimisväärne, kuna see pakub traditsioonilisele ränipõhisele andmetöötlusele energiasäästlikumat alternatiivi. Kui superarvutid tarbivad miljoneid vatti energiat, siis inimese aju vaid 20 vatti. Uurides bioandmetöötlust, saame lahendada IT-tööstuse süsinikdioksiidi heitmetega seotud keskkonnaprobleeme.

Kokkuvõtteks võib öelda, et käesolev artikkel annab aluse eetilistele kaalutlustele bioarvutite valdkonnas. See rõhutab vajadust vastutustundliku uurimistöö ja rakendamise järele, tuues samal ajal esile selle tehnoloogia potentsiaalsed eelised ja väljakutsed.

Allikas: Cortical Labs, Biotechnology Advances (paber on saadaval nõudmisel)