Simuleeritud universumi teooria: reaalsuse olemuse uurimine

Simuleeritud universumiteooria viitab sellele, et meie reaalsus pole midagi muud kui täpselt programmeeritud arvutisimulatsioon. Selle idee kohaselt genereerivad meie füüsikalised seadused ja kogemused arenenud süsteemi arvutusprotsessid. Kuigi see teooria on spekulatiivne, on see oma põnevate tagajärgede tõttu äratanud teadlaste ja filosoofide tähelepanu.

Reaalsuse kui illusiooni kontseptsioon pärineb Vana-Kreekast, kusjuures filosoofid nagu Platon pidasid mateeriat pelgalt ilminguks või illusiooniks. Tänapäeval on see idee arenenud simuleeritud reaalsuse mõisteks, mida õhutavad andmetöötluse ja digitaaltehnoloogia edusammud. Selle aluseks olev usk on, et tegelikkuse tegelik olemus on väljaspool füüsilist valdkonda.

Kuigi mõned teadlased leiavad, et idee simuleeritud universumist on intrigeeriv, on teised skeptilised. Anomaaliate otsimine, mis võiksid paljastada meie reaalsuse simuleeritud olemuse, on väljakutse, kuna meie arusaam füüsikaseadustest alles areneb.

Võimalik eksperiment simuleeritud universumiteooria testimiseks pakuti välja 2022. aastal läbiviidud uuringus, milles kasutati teabeteooriat, mis kvantifitseerib teabe salvestamise ja edastamise. Selles uurimistöös tutvustati uut füüsikaseadust, mida nimetatakse infodünaamika teiseks seaduseks. See seadus ütleb, et teabe entroopia ehk sündmusega edastatava teabe keskmine hulk peab aja jooksul muutuma muutumatuks või vähenema. See on vastuolus termodünaamika teise seadusega, kuna entroopia tavaliselt tõuseb.

Infodünaamika teine ​​seadus annab kosmoloogilise vajaduse ja sellel on kaugeleulatuvad tagajärjed. See võib selgitada geneetilise teabe käitumist, geneetiliste mutatsioonide esinemist, aatomifüüsika nähtusi ja digitaalsete andmete ajalist arengut. Lisaks annab see ülevaate sümmeetria domineerimisest universumis.

Sellel avastusel on märkimisväärne mõju erinevatele valdkondadele, sealhulgas geeniuuringutele, evolutsioonibioloogiale, füüsikale, matemaatikale ja kosmoloogiale. See vihjab võimalusele, et kogu meie universum võib olla simuleeritud konstruktsioon või keeruline arvuti.

