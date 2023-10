Infodünaamika teine ​​seadus ja simuleeritud universumiteooria

Simuleeritud universumiteooria viitab sellele, et meie reaalsus on tegelikult arvutisimulatsioon, mille galaktikad, planeedid ja eluvormid on kõik hoolikalt programmeeritud. See teadlaste ja filosoofide tähelepanu pälvinud idee viitab sellele, et meie universumit reguleerivad füüsikalised seadused on lihtsalt algoritmid. Meie kogemused on loodud arenenud süsteemi arvutusprotsesside kaudu. Kuigi see teooria on spekulatiivne, on see populaarses kultuuris oma jälje jätnud, ilmudes sellistes filmides nagu The Matrix.

Arusaam reaalsusest kui illusioonist pärineb Vana-Kreekast, kus filosoofid nagu Platon pidasid materiaalset maailma ilminguks või illusiooniks, kusjuures tõeline reaalsus asus mõistuse ja vaimu sfääris. Tänapäeval on see idee arenenud arusaamaks, et nii materiaalne maailm kui ka teadvus on osa simuleeritud reaalsusest. Hiljutised edusammud andmetöötluses ja digitaaltehnoloogias on veelgi soodustanud idealismi laienemist, kus tegelikkuse tegelik olemus ületab füüsilise.

Teadusringkondades on simuleeritud universumiteooria tekitanud vaimustust ja skeptitsismi. Mõned teadlased väidavad, et kui meie reaalsus on simulatsioon, võib esineda tõrkeid või mustreid, mis reedavad selle simuleeritud olemust. Nende kõrvalekallete kohta tõendite leidmine on aga endiselt väljakutse, kuna meie arusaam füüsikaseadustest areneb jätkuvalt. Praegu puudub kindel raamistik, mis eristaks simuleeritud ja mittesimuleeritud reaalsust.

Hiljutises ajakirjas AIP Advances avaldatud uuringus pakkus teadlane välja uue füüsikaseaduse, mida nimetatakse infodünaamika teiseks seaduseks, mis toetab simuleeritud universumiteooriat. See infoteoorial põhinev seadus ütleb, et sündmuse "teabe entroopia" peab jääma konstantseks või aja jooksul vähenema, kuni tasakaaluseisundi miinimumväärtuseni. See seadus on vastuolus termodünaamika teise seadusega, kuna see viitab sellele, et teabe entroopia aja jooksul väheneb, samal ajal kui entroopia suureneb.

Infodünaamika teine ​​seadus näib uuringu kohaselt olevat kosmoloogiline vajadus, millel on laiaulatuslikud teaduslikud tagajärjed. See võib selgitada geneetilise teabe käitumist ja geneetilisi mutatsioone, aga ka aatomifüüsika nähtusi ja digitaalsete andmete ajalist arengut. Eelkõige pakub see seadus seletuse sümmeetria domineerimisele universumis, kuna kõrge sümmeetria olekud vastavad madalaimale teabeentroopiale.

Infodünaamika teise seaduse avastamisel on sügav mõju sellistele valdkondadele nagu geeniuuringud, evolutsioonibioloogia, geneetilised teraapiad, füüsika, matemaatika ja kosmoloogia. See viitab sellele, et meie universum oma keeruliste struktuuride ja protsessidega võib olla simuleeritud konstruktsioon või massiivne arvutisüsteem. Andmete tihendamise ja teabesisu optimeerimisega säästaks see simulatsioon arvutusvõimsust ja vähendaks andmenõudeid.

Kuigi simuleeritud universumiteooria jääb spekulatiivseks, pakub infodünaamika teine ​​seadus võimalikku teaduslikku raamistikku selle kehtivuse uurimiseks. Selle seaduse testimiseks ja kinnitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid ja katseid, mis võivad tuua valgust meie reaalsuse tõelisele olemusele.

