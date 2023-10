Kas punaste kääbuste ümber on Maa-suurused planeedid tavalisemad? Võibolla mitte

Potentsiaalselt elamiskõlblike eksoplaneetide otsimine keskendub sageli Maa-suurustele maailmadele, arvestades, et Maa on ainus teadaolev elamiskõlblik planeet. Hiljutine põnevus ümbritses seitsme Maa-suuruse planeedi avastamist, mis tiirlevad ümber punase kääbustähe süsteemis TRAPPIST-1, mis viis spekulatsioonideni, et sellised planeedid võivad punaste kääbuste ümber olla tavalisemad kui Päikese-sarnased tähed. Uued uuringud näitavad aga teisiti.

Eksoplaneetide jaht algas NASA Kepleri kosmoseteleskoobiga, mis tuvastas ligi 5,000 eksoplaneeti, mille kinnitust ootavad veel tuhanded. Kepleri esialgsed leiud näitasid, et elamiskõlblike tsoonide Maa-suurused eksoplaneedid olid enam levinud M-kääbuste (punaste kääbuste) ümber. Aja möödudes tekkis aga kahtlus Kepleri andmete õigsuses.

Värske uuring pealkirjaga "Ei ole tõendeid rohkemate Maa-suuruste planeetide kohta Kepleri M versus FGK tähtede elamiskõlblikus tsoonis", mille autoriks on Galen Bergsten Arizona ülikoolist, seab varasemad eeldused kahtluse alla. See rõhutab, et Maa-suuruste planeetide usaldusväärne tuvastamine elamiskõlblikus tsoonis on isegi M kääbuste jaoks raskesti saavutatav.

Kepler loodi Maa-suuruste planeetide vaatlemiseks Päikeselaadsete tähtede ümber, kuid mehaanilised rikked katkestasid selle pikaajalise jälgimise, mis takistas põhjalikku uuringut. Järelikult pidid teadlased toetuma Kepleri piiratud andmetele, et hinnata Maa-suuruste planeetide esinemist punaste kääbuste ümber. Varasemad uuringud näitasid, et neid planeete on märkimisväärne arv, kuid uued uuringud näitavad, et Kepleri tulemused ei olnud täpsed, mistõttu hinnangulised esinemissagedused olid ebausaldusväärsed.

Kasutades Gaia kosmoseaparaati, mis mõõdab täpselt tähtede omadusi, näitab uuring, et paljud Kepleri tähed olid suuremad ja kuumemad, kui seni arvati. Gaia täiustatud andmed paljastavad Kepleri tulemuste ebatäpsuse ja õõnestavad veelgi eeldust, et punaste kääbuste ümber on rohkem levinud Maa-suurused planeedid.

Kuigi uuringud seavad kahtluse alla varasemad hinnangud, on oluline märkida, et Maa-sarnaste planeetide leidmine on raske punaste kääbuste ümber toimuvate transiitide tuvastamise raskuste tõttu. Veelgi enam, punaste kääbusplaneetide elamiskõlblikkus on endiselt ebakindel teema, arvestades võimalikku kõrget kiirgustaset ja ebastabiilset atmosfääri.

Maa-suuruste eksoplaneetide, eri tüüpi tähtede ja nende elamiskõlblike tsoonide kohta on veel palju õppida. Kuna täpsemad andmed muutuvad kättesaadavaks ja teadlased viivad läbi täiendavaid uuringuid, süveneb meie arusaamine. Nii punaste kääbuste kui ka Päikeselaadsete tähtede ümber jätkuvad otsingud Maa-suuruste planeetide levimuse kindlaksmääramiseks elamiskõlblikes tsoonides.

Allikad:

- "Ei ole tõendeid rohkemate Maa-suuruste planeetide kohta Kepleri M versus FGK tähtede elamiskõlblikus tsoonis" (The Astronomical Journal, arxiv.org)