6 miljoni aasta tagused kivistunud merikilpkonna DNA jäänused

Teadlased avastasid umbes 6 miljonit aastat tagasi elanud merikilpkonna kivistunud jäänustest DNA jäänused. See leid on märkimisväärne, kuna sellistes iidsetes selgroogsete fossiilides on geneetilist materjali harva võimalik tuvastada. Fossiil kaevati välja Panama Kariibi mere rannikul 2015. aastal ja see sisaldab hästi säilinud luurakke, mida nimetatakse osteotsüütideks.

Kuigi fossiil on vaid osaliselt terviklik, suhteliselt puutumata ümbrisega (kest), suutsid teadlased tuvastada DNA jäänuste olemasolu mõne osteotsüütide raku tuumades. Oluline on märkida, et teadlased ei eraldanud DNA-d, vaid tundsid ära DNA jäljed tuumades.

See avastus annab ülevaate merikilpkonnade evolutsiooniajaloost. Fossiil kuulub perekonda Lepidochelys, kuhu kuuluvad kaks elusat merikilpkonnaliiki: Kemp's ridley ja oliivi ridley kilpkonnad. Kolmnurkse pea ja kergelt konksulise noka poolest tuntud Kemp'i ridley leidub peamiselt Mehhiko lahes. Oliiviõli, mis sarnaneb väga Kempi ridley'ga, on suurema levikuga ja seda võib leida Vaikse ookeani, India ja Atlandi ookeani troopilistes piirkondades.

Fossiil esindab perekonna Lepidochelys vanimat teadaolevat liiget, valgustades selle evolutsiooniajalugu. Kuigi konkreetseid liike ei õnnestunud mittetäielike jäänuste tõttu tuvastada, annab DNA jäänuste olemasolu väärtuslikku teavet tulevaste molekulaarsete evolutsiooniuuringute jaoks.

See avastus suurendab piiratud arvu selgroogsete fossiilide DNA jäänuseid. Varem oli DNA jäänuseid leitud miljonite aastate tagustest dinosauruste fossiilidest, nagu Tyrannosaurus ja Brachylophosaurus. DNA jäänuseid on teatatud ka iidsetest putukatest.

Kuigi DNA on kiiresti riknev, võivad teatud säilitustingimused võimaldada selle säilimist fossiilides. Selle valdkonna uuringute edenedes võivad teadlased lõpuks järjestada iidsetest jäänustest pärit DNA väikseid tükke ja saada täiendavaid teadmisi erinevate liikide evolutsiooniliste suhete kohta.

Allikas: Reuters