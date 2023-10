Uus kerge materjal, mis on tugevam kui teras, mis on loodud DNA ja klaasi abil

Columbia ülikooli, Connecticuti ülikooli ja USA energeetikaministeeriumi Brookhaveni riikliku labori teadlased on välja töötanud murrangulise kerge materjali, mis on terasest tugevam. Koostöös ühendasid teadlased uue materjali loomiseks DNA, geneetilise teabe säilitamise eest vastutava bioloogilise materjali, ränidioksiidiga, mis on klaasi põhikomponent.

Üks DNA ainulaadsetest aspektidest on selle võime moodustada nukleotiidide sidumise kaudu keerulisi 3D-struktuure ehk origami. Need DNA struktuurid võivad toimida ehitusplokkidena, mis koonduvad ise suuremateks võrestruktuurideks. Kattes need DNA raamid õhukese ränidioksiidi kihiga, suutsid teadlased luua materjali, mis on nii kerge kui ka uskumatult tugev. Materjal sisaldab ka biomineralisatsiooni põhimõtteid, mis on protsess, mille käigus eluskude toodab mineraale, et suurendada oma kõvadust.

Teadlased kasutasid nanoindentatsiooni, spetsiaalset mehaanilist testi, et mõõta materjali tugevust. Nad leidsid, et see oli neli korda tugevam kui teras, samas kui selle tihedus oli umbes viis korda väiksem. Materjali tugevus ja vastupidavus tulenevad selle ainulaadsest DNA ja ränidioksiidi kombinatsioonist, samuti selle nanomõõtmelisest struktuurist. See avab uusi võimalusi inseneri- ja kaitserakenduste jaoks.

Teadlased kavatsevad täiendavalt uurida muude materjalide, näiteks karbiidkeraamika kasutamist, et luua veelgi tugevamaid kergeid materjale. Nende leiud on avaldatud ajakirjas Cell Reports Physical Science. See läbimurre võib tulevikus oluliselt mõjutada uute materjalide ja tehnoloogiate arendamist.

Mõisted:

– DNA: molekul, mis kannab bioloogilist teavet ja juhendab rakke moodustama, kasvama ja paljunema.

– Ränidioksiid: klaasi põhikomponent, kõva ja rabe materjal.

– Origami: paberi keerukaks kujunduseks voltimise kunst.

– Nukleotiidid: DNA ehitusplokid.

– Biomineraliseerimine: protsess, mille käigus eluskude toodab mineraale kõvaduse suurendamiseks.

