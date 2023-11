Varajane universum paljastab üllatavaid teadmisi: noored galaktikad näitavad ootamatut keemilist koostist

Northwesterni ülikooli astrofüüsikute meeskond on James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) andmete põhjal teinud põnevaid avastusi varajaste universumi galaktikate evolutsiooni kohta. Teadlased keskendusid "teismeliste" galaktikatele, mis tekkisid vaid kaks kuni kolm miljardit aastat pärast Suurt Pauku, pakkudes väärtuslikku teavet meie kosmilise päritolu kohta.

Traditsiooniliselt on kaugete galaktikate uurimine nagu ajas tagasi vaatamine, valgusel kulub meieni jõudmiseks miljardeid aastaid. Meeskonna analüüs tähtedevahelise aurora (CECILIA) ioniseeritud joonte kasutamisega piiratud keemilise evolutsiooni kohta näitas ootamatuid leide. Need galaktikad polnud mitte ainult oodatust kuumemad, vaid sisaldasid üllatavalt ka raskeid elemente, nagu nikkel.

Kasutades 23 galaktikast kogutud valguse põhjal loodud liitpilti, tuvastas uurimisrühm kaheksa elemendi olemasolu: vesinik, heelium, lämmastik, hapnik, räni, väävel, argoon ja nikkel. Kuigi kergemaid elemente oodati, oli nikli, rauast raskema elemendi olemasolu erakordne ilmutus.

Nikli vaatlemine kaugetes galaktikates on haruldane juhtum, isegi vanemates galaktikates, mis on meile lähemal. Tavaliselt täheldatakse niklit pärast tähtede mitut elutsüklit supernoovade kaudu ning sellele järgnenud raskemate elementide sünteesi ja levikut kogu galaktikas. Nikli avastamine viitab nende varajaste galaktikate tähtede kohta midagi ainulaadset.

Uuringu juhtivautor, abiprofessor Allison Strom oletab, et nendes noortes galaktikates täheldatud kõrgemad temperatuurid võivad olla seotud nende omapärase keemilise koostisega. Ta selgitab, et galaktikate erinevad temperatuurid on nende erineva keemilise DNA ilming, kuna galaktikate gaasi temperatuur ja keemia on olemuslikult seotud.

See murranguline uurimus avab uusi küsimusi varajase universumi ja galaktikate tekke kohta. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas The Astrophysical Journal Letters, mis heidab valgust keerukatele ja keerukatele protsessidele, mis kujundasid meie kosmilist ajalugu.

FAQ

1. Mida näitas uuring universumi varajaste galaktikate kohta?

Uuring näitas, et varase universumi „teismeliste” galaktikad olid oodatust kuumemad ja sisaldasid raskeid elemente, nagu nikkel, mis on kaugetes galaktikates suhteliselt haruldane.

2. Milliseid tehnikaid kasutati nende galaktikate uurimiseks?

Astrofüüsikud kasutasid James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) ja tähtedevahelise aurora (CECILIA) uuringus ioniseeritud joontega piiratud keemilise evolutsiooni andmeid. Nad ühendasid mitmest galaktikast kogutud valguse lainepikkused, et luua liitpilt.

3. Miks on nikli olemasolu oluline?

Niklit täheldatakse tavaliselt meile lähemal asuvates vanemates galaktikates pärast mitut supernoova vooru ja raskemate elementide sünteesi. Selle olemasolu nendes noortes galaktikates viitab nende tähepopulatsioonide ainulaadsetele omadustele.

4. Kuidas on galaktika temperatuur ja keemia seotud?

Uuringu juhtiv autor viitab sellele, et nende galaktikate kõrgemad täheldatud temperatuurid võivad olla seotud nende erineva keemilise koostisega. Gaaside temperatuur ja keemia galaktikates on olemuslikult läbi põimunud.