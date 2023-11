Klaasi saladuste avamine: struktuurse looduse uurimine

Klaas, materjal, mida on sajandeid erinevates rakendustes kasutatud, intrigeerib teadlasi oma ebakorrapärase aatomikonfiguratsiooni ja raskesti mõistetava struktuurilise korrapäraga. Hiljutine läbimurre Tohoku ülikooli enneolematu ulatusega andmeanalüüsikeskuse professori Motoki Shiga juhitud uurimisrühma poolt on aga toonud sellele mõistatuslikule materjalile uut valgust.

Uuringus keskenduti rõngakujulistele klaaside keemiliselt seotud võrkudes. Töötades välja uuenduslikke viise nende rõngaste kolmemõõtmelise struktuuri ja sümmeetriate kvantifitseerimiseks, suutsid teadlased paljastada väärtuslikke teadmisi. Kaks indikaatorit, "ümarus" ja "karedus", mängisid olulist rolli nii kristalse kui ka klaasjas ränidioksiidi (SiO2) tüüpiliste rõngakujude arvu määramisel.

Üllataval kombel näitas analüüs klaasile ainulaadsete rõngaste segu, aga ka selliseid, mis sarnanesid kristallidest leitud rõngastega. See leid seab kahtluse alla tavapärase eelduse, et klaasil puudub struktuurne kord, ja näitab, et selle näiliselt kaootilises aatomite paigutuses on alusmustreid.

Lisaks töötas uurimisrühm välja tehnika, mille abil mõõta rõngaste ümber ruumilist aatomitihedust, uurides nende suunda. See lähenemine näitas anisotroopiat, mis näitab, et aatomi konfiguratsioon ei ole kõigis suundades ühtlaselt reguleeritud. See avastus ühtib eksperimentaalsete tõenditega, nagu SiO2 difraktsiooniandmed, ja tõstab üldise häire keskel esile lokaliseeritud struktuurse järjestuse piirkonnad.

Klaasi struktuurse korrapärasuse mõistmisel on kaugeleulatuvad tagajärjed. See mitte ainult ei anna teavet faasiüleminekutest, nagu klaasistumine ja kristalliseerumine, vaid avab ka võimalused materjalide struktuuride ja omaduste kontrollimiseks. Professor Shiga rõhutab selle läbimurde olulisust, öeldes: "Meie edukas analüüs aitab mõista faasisiire... ja pakub matemaatilisi kirjeldusi, mis on vajalikud materjali struktuuride ja materjalide omaduste kontrollimiseks."

Tulevikku vaadates kavatsevad Shiga ja tema meeskond neid uudseid tehnikaid kasutada klaasmaterjalide edasiseks uurimiseks, kasutades andmepõhiseid lähenemisviise, nagu masinõpe ja tehisintellekt. See andmekeskne lähenemine lubab avada uusi võimalusi ja edendada klaasiuuringutes edasisi edusamme.

Algallikas: Communications Materials [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Miks on klaasi struktuurset olemust raske mõista ja kontrollida?

V: Vaatamata oma pikale kasutusajaloole tekitab klaas teadlastes endiselt hämmingut selle ebakorrapärase aatomikonfiguratsiooni tõttu, mistõttu on raske tuvastada selle struktuurset korrapära ja kujundada tõhusaid materjale.

K: Milliseid rõngaid teadlased klaasist leidsid ja kuidas need on ainulaadsed?

V: Teadlased avastasid klaasile ainulaadsete rõngaste segu, samuti mõned, mis sarnanevad kristallidest leitud rõngastega, mis seab kahtluse alla arusaama, et klaasil puudub struktuurne kord.

K: Mis on anisotroopia ja mida uuring selle kohta klaasiga seoses näitas?

V: Anisotroopia viitab aatomikonfiguratsiooni ebaühtlasele reguleerimisele erinevates suundades. Uuring näitas anisotroopiat klaasi rõngakujude ümber, mis näitab, et struktuurne järjestus ei ole ühtlane, kuid sellel on korrapärased taskud.

K: Kuidas aitab klaasi struktuurse olemuse mõistmine kontrollida materjali struktuure ja omadusi?

V: Klaasi aluseks olevate mustrite mõistmine annab ülevaate faasiüleminekutest, nagu klaasistumine ja kristalliseerumine. Lisaks võimaldab see välja töötada materjali struktuuride ja omaduste kontrollimiseks vajalikke matemaatilisi kirjeldusi.

K: Kuidas uurib uurimisrühm tulevikus klaasimaterjale?

V: Uurimisrühm kavatseb kasutada andmepõhiseid lähenemisviise, nagu masinõpe ja tehisintellekt, et töötada välja menetlused klaasmaterjalide üksikasjalikumaks uurimiseks, avades uusi võimalusi teadusuuringuteks ja innovatsiooniks.