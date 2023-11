Räniklaasi saladuste paljastamine: varjatud struktuuriline korrapärasus

Klaas on olnud inimeste poolt sajandeid kasutatud põhimaterjal, kuid selle aatomistruktuur jääb teadlastele saladuseks. Klaasi struktuurse olemuse mõistmine ja kontrollimine on tõhusate funktsionaalsete materjalide kujundamisel ülioluline. Selle mõistatuse valgustamiseks keskendus Tohoku ülikooli enneolematu ulatusega andmeanalüütikakeskuse professor Motoki Shiga juhitud uurimisrühm klaasjas materjalides esinevatele ringikujudele.

Nende rõngaste kolmemõõtmelise struktuuri ja struktuurse sümmeetria kvantifitseerimiseks töötas rühm välja uued näitajad: "ümarus" ja "karedus". Neid indikaatoreid kasutades suutsid nad tuvastada erinevad rõngakujud klaasjas ränidioksiidis (SiO2), millest mõned on ainulaadsed klaasile ja teised, mis meenutavad kristallides leiduvaid rõngaid.

Lisaks töötasid teadlased välja tehnika nende rõngaste ruumilise aatomitiheduse mõõtmiseks, analüüsides nende suunda. Nende avastused näitasid, et klaasi aatomikonfiguratsioon ei ole kõigis suundades ühtlane, mis näitab anisotroopiat. Huvitaval kombel avastasid nad ka piirkondi, kus aatomite paigutus näitas teatud järjekorda või korrapärasust, hoolimata aatomite üldisest kaootilisest välimusest klaasjas ränidioksiidis.

Klaasi varjatud struktuurse korrapära tuvastamisel on oluline mõju. See suurendab meie arusaamist faasiüleminekutest, nagu materjalide klaasistumine ja kristalliseerumine, ning pakub matemaatilisi kirjeldusi, mis on vajalikud materjali struktuuride ja omaduste kontrollimiseks.

Edaspidi plaanivad professor Shiga ja tema kolleegid klaasmaterjalide edasiseks uurimiseks kasutada andmepõhiseid lähenemisviise, nagu masinõpe ja tehisintellekt. Need tehnikad pakuvad paljutõotavaid võimalusi klaasi saladuste avastamiseks ja selle funktsionaalsete omaduste optimeerimiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Miks on klaasi aatomistruktuuri mõistmine oluline?

Klaasi aatomstruktuuri mõistmine on tõhusate funktsionaalsete materjalide kujundamisel ja nende omaduste kontrollimisel ülioluline.

2. Millele uurimisrühm keskendus?

Uurimisrühm keskendus klaasmaterjalides esinevatele rõngakujudele ja töötas välja uued näitajad, et kvantifitseerida nende kolmemõõtmeline struktuur ja struktuursed sümmeetriad.

3. Mida avastasid teadlased klaasi aatomikonfiguratsiooni kohta?

Uurijad leidsid, et klaasi aatomikonfiguratsioon on anisotroopne, mis tähendab, et see ei ole kõigis suundades ühtlane. Samuti avastasid nad teatud piirkonnad, kus aatomite paigutus näitas teatud korda või korrapära.

4. Kuidas see uurimus valdkonda aitab?

See uurimus aitab mõista faasisiiretest, nagu klaasistumine ja kristalliseerumine, ning pakub materjali struktuuride ja omaduste kontrollimiseks vajalikke matemaatilisi kirjeldusi.

5. Millised on uurimisrühma tulevikuplaanid?

Uurimisrühm kavatseb kasutada andmepõhiseid lähenemisviise, nagu masinõpe ja AI, et täiendavalt uurida klaasmaterjale ja avada rohkem teadmisi nende struktuuri olemusest.