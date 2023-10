Mereloomade kadumine lõunapoolusel: kliima ja meretaseme mõistatus

Hiljutine uuring tõi päevavalgele mereloomade salapärase kadumise, mis leidis aset 390–385 miljonit aastat tagasi lõunapoolusel. Läbiviidud uuringud annavad uue ülevaate kliima ja meretaseme muutuste sügavast mõjust mere ökosüsteemidele.

Vara-kesk-devoni perioodil asus lõunapooluse lähedal Gondwana superkontinent, mis hõlmas osa tänapäeva Aafrikast, Lõuna-Ameerikast ja Antarktikast. Vastupidiselt jäisele maastikule, mida me praegu Antarktikaga seostame, koges see iidne maismaa soojemat kliimat ja kõrgemat meretaset, mis tõi kaasa ulatuslikud üleujutused.

Teadlasi on pikka aega hämmingus Malvinoxhosani elustiku tekkimine ja sellele järgnev kadumine – mereloomade rühm, kes jõudsalt arenes jahedamas vetes. See rühm koosnes erinevat tüüpi karpidest, millest paljud on nüüdseks välja surnud. Pärast kahte sajandit kestnud mõistatust selgitab uuringu juhtiv autor dr Cameron Penn-Clarke, et nende loomade päritolu ja kadumine on lõpuks lahti harutatud.

Selle nähtuse uurimiseks kogusid teadlased ja analüüsisid suurel hulgal fossiilseid andmeid. Täiustatud analüütilisi meetodeid kasutades uurisid nad hoolikalt iidse kivimi kihte, millest igaüks sisaldas oma ainulaadseid fossiile. Analüüs näitas 7–8 erinevat kihti, mis näitavad mereloomade mitmekesisuse järkjärgulist vähenemist.

Võrreldes neid kihte iidsete keskkonnaandmete ja globaalsete temperatuuriandmetega, tegid teadlased murettekitava avastuse. Nad leidsid tugeva seose mereliikide mitmekesisuse vähenemise ning kõikuva meretaseme ja kliimamuutuste vahel. Malvinoxhosani elustik õitses globaalse jahtumise faasis. Jahedamad tingimused võimaldasid neil loomadel spetsialiseeruda, saades kasu pooluste lähedal asuvatest tsirkumpolaarsetest soojustõketest. Kuid kui temperatuur hakkas tõusma, kadusid Malvinoxhosan loomad, tehes teed liikidele, mis sobivad paremini soojematesse vetesse.

Meretaseme muutused sel perioodil purustasid tõenäoliselt looduslikud ookeanitõkked, võimaldades soojadel ekvatoriaalvetel tungida lõunapoolusele. Järelikult domineerisid need soojaveelised liigid, mis andis märku Malvinoxhosani mereloomade hukkumisest. Malvinoxhosan elustiku kadumisest tingitud polaarökosüsteemide lagunemine oli katastroofiline ja pöördumatu.

Dr Penn-Clarke kirjeldab seda kui "390 miljoni aasta tagust mõrvamüsteeriumi". Uuringu tulemused näitavad, et merepinna ja temperatuuri muutuste koosmõju olid selle väljasuremissündmuse peamised tegurid. Kuigi see konkreetne sündmus langeb kokku teadaolevate väljasuremistega vara-kesk-devoni perioodil, puuduvad teadlastel täpsed vanusejäreldused.

Polaarkeskkonna ja ökosüsteemide tundlikkuse mõistmine meretaseme ja temperatuuri muutuste suhtes on ülioluline, eriti praeguse bioloogilise mitmekesisuse kriisi valguses. Uuring rõhutab polaaraladel toimuvate muutuste püsivat olemust. Need leiud rõhutavad nende haavatavate ökosüsteemide kaitsmise ja säilitamise kiireloomulisust.

Allikad:

– Uuringu juhtiv autor dr Cameron Penn-Clarke Witwatersrandi ülikoolist, evolutsiooniuuringute instituudist.