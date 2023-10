Biomolekulidega seonduvate glükaanide otsene kuvamine ühe molekuli tasemel

By

Max-Plancki tahkisuuringute instituudi orgaaniliste keemikute meeskond on koostöös Tübingeni ülikooli ja Kopenhaageni ülikooli teadlastega välja töötanud mikroskoopiameetodi biomolekulidega seotud glükaanide kujutiste jäädvustamiseks. Glükaane, mis on erinevates bioloogilistes protsessides osalevad süsivesikud, leidub tavaliselt rakupindadel. See ajakirjas Science avaldatud uurimus kujutab endast läbimurret ühe molekuli tasemel pildistamistehnikates.

Glükaanid mängivad valkude voltimisel üliolulist rolli ja neid on palju uuritud nende olulisuse tõttu bioloogilistes protsessides. Selles uuringus kasutasid teadlased elektropihustustehnikat, et suruda lipiidide ja valgu molekulidega seotud glükaanid (tuntud kui glükoosaminoglükaanid ja glükokonjugaadid) hõbeda- ja vasepindadele. See võimaldas molekulide otsest kujutist skaneeriva tunnelmikroskoopia abil.

Seda tehnikat kasutades suutis uurimisrühm tuvastada spetsiifilisi monosahhariide glükaaniahelates ja saada ülevaate glükaanide orientatsioonist ja kinnituspositsioonidest valkude selgrool. Teadlased demonstreerisid ka selle pildistamismeetodi rakendamist, jäädvustades mutsiinivalkudega seotud hapnikuga seotud glükaanide pilte, mis võivad potentsiaalselt aidata tuvastada varajasi vähi biomarkereid.

Sellel uudsel pildistamismeetodil on tohutu potentsiaal mitmesugustes uurimistöödes, sealhulgas tundmatute glükolipiidide ja glükoproteiinide tuvastamisel. Võimalus visualiseerida glükaanide järjestusi ja asukohti ühe molekuli tasemel annab väärtuslikku teavet nende süsivesikute struktuuriliste omaduste ja funktsionaalse rolli kohta bioloogilistes protsessides.

Allikas: Kelvin Anggara jt, Valkude ja lipiididega seotud glükaanide otsene vaatlus ühemolekuli tasemel, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856