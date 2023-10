Kahetuumaline ruteeniumikompleks võimaldab väga selektiivset fotokatalüütilist CO2 redutseerimist

By

Tsukuba ülikooli teadlased on taastuvenergia valdkonnas teinud märkimisväärseid edusamme, arendades välja kahetuumalise ruteeniumi (Ru) kompleksi, mis toimib tõhusa fotokatalüsaatorina CO2 muundamiseks süsinikmonooksiidiks (CO). See läbimurre pakub suurt lubadust fossiilkütuste ammendumise ja globaalse soojenemise vastu võitlemisel.

Sarnaselt fotosünteesi protsessiga taimedes on päikeseenergia muundamine ja säilitamine keemiliseks energiaks keskkonnaprobleemide lahendamisel ülioluline. Meeskond kasutas Ru kahetuumakompleksi võimsaid fotokatalüütilisi omadusi, et saavutada väga tõhus CO2 redutseerimisreaktsioon, mille tulemuseks on CO selektiivsus üle 99%.

Katse läbiviimiseks eksponeeriti dimetüülatseetamiidi ja vee segu, mis sisaldas fotokatalüsaatorina ja ohverdava redutseerijana Ru dinukleaarset kompleksi, valguse kesklainepikkusega 450 nm CO2 atmosfääris. 10 tunni pärast oli kogu redutseerija ära kasutatud ja CO2 muudeti edukalt CO-ks.

Teadlased tegid kindlaks, et reaktsiooni maksimaalne kvantsaagis 450 nm juures oli 19.7%. Tähelepanuväärselt kulges fotokatalüütiline CO2 vähendamine märkimisväärse efektiivsusega isegi siis, kui algset CO2 kontsentratsiooni gaasifaasis vähendati 1.5, 2% -ni. See näitab, et peaaegu kogu sissetoodud COXNUMX saab muundada CO-ks.

Äsja väljatöötatud Ru kahetuumalise kompleksi suurenenud stabiilsus on tingitud kasutatud ligandi tugevast kelaativast toimest. Kompleksi kaks Ru kompleksi osa osalevad fotosensibiliseerimises, suurendades veelgi selle stabiilsust reaktsioonitingimustes.

Teadlaste eesmärk on veelgi suurendada Ru kompleksi katalüütilist aktiivsust, et luua reaktsioonisüsteem, mis suudab tõhusalt juhtida CO2 redutseerimisprotsessi isegi madalamate CO2 kontsentratsioonide korral, mis on samaväärsed Maa atmosfääri omaga.

See uurimus avab uusi võimalusi päikeseenergia kasutamiseks CO2 muutmiseks lisandväärtusega kemikaalideks ja pakub paljutõotavat lähenemisviisi süsinikdioksiidi heitkoguste negatiivsete mõjude vastu võitlemiseks.

Allikas: Journal of the American Chemical Society