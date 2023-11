Dinosaurused kui tulnukad? Avastage maavälise elu võimalusi

Maavälise elu idee on teadlasi juba pikka aega huvitanud ning hiljutises ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud uurimus pakkus välja põneva teooria – dinosaurused ei pruugi eksisteerida mitte ainult teistel planeetidel, vaid neid võib liigitada ka tulnukate hulka. Kuigi dinosaurused on Maal välja surnud üle 65 miljoni aasta, viitavad teadlased sellele, et uurides dinosauruste ajastul esinevaid ühendeid, mida praegu meie planeedil ei leidu, võib meil olla võimalik neid iidseid olendeid mujalt avastada.

Uuring osutab ühele võtmeelemendile, mis võib viia murrangulise avastuseni – hapnikutasemele. Kui Maa praegune hapnikutase on umbes 21 protsenti, siis dinosauruste ajal oli see kõrgem, 30 protsenti. Arvatakse, et see kõrgem hapnikusisaldus aitas kaasa nende eelajalooliste olendite edule ja domineerimisele. Kui kaugetel planeetidel on võimalik tuvastada sarnast hapnikutaset, siis on usutav, et võiks leida soodsaid tingimusi dinosauruselaadsete olendite eksisteerimiseks.

Juhtautor Rebecca Payne Cornelli ülikoolist rõhutab fanerosoikumi staadiumi märkide otsimise olulisust – aega Maa ajaloos, mil arenesid keerulised eluvormid, sealhulgas dinosaurused. Fanerosoikumi periood hõlmab peaaegu kogu aega, mil elu oli arenenum kui üherakulised organismid. Teadlased usuvad, et sarnaste "kergete sõrmejälgede" või markerite tuvastamine teistel planeetidel võib viidata arenenumate eluvormide olemasolule peale mikroobide ja käsnade.

Kaasautor Lisa Kaltenegger avaldab lootust, et Maast kõrgema hapnikusisaldusega planeetide otsimine võib hõlbustada elumärkide tuvastamist, sealhulgas avastamata dinosauruste võimalust, mida meie planeedil pole kunagi eksisteerinud. Võimalus leida tulnukatega sarnaseid dinosauruseid laiendaks meie arusaama elu mitmekesisusest ja arengust universumis.

Kuigi maaväliste dinosauruste avastamine jääb spekulatiivseks, ajendab uurijaid väljavaade avada kosmose saladused ja laiendada oma teadmisi elust väljaspool Maad. Nende teaduslike uurimiste otsimine võib lõpuks muuta meie arusaama universumist ja meie kohast selles.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kas on tõendeid dinosauruste olemasolust teistel planeetidel?



V: Praegu puuduvad kindlad tõendid dinosauruste või muude eluvormide olemasolu kohta teistel planeetidel. Arutatud uuring viitab maaväliste dinosauruste võimalikkusele, mis põhineb dinosauruste ajal Maal eksisteerinud ühendite ja tingimuste uurimisel.

K: Kuidas võib hapnikutase dinosauruste olemasolu mõjutada?



V: Arvatakse, et kõrgem hapnikutase dinosauruste ajal Maal aitas kaasa nende edule. Kui sarnast hapnikutaset leitakse ka teistel planeetidel, võib see luua dinosauruselaadsete olendite eksisteerimiseks sobivad tingimused.

K: Kas teadlased otsivad aktiivselt elumärke teistelt planeetidelt?



V: Jah, teadlased on maavälise elu otsimisega tegelenud juba aastaid. Erinevad missioonid ja uurimisalgatused, nagu elamiskõlblike eksoplaneetide otsimine, uurivad jätkuvalt võimalust leida elumärke väljaspool Maad.

K: Kas maaväliste dinosauruste avastamine võib muuta meie arusaama elust universumis?



V: Maaväliste dinosauruste või muude arenenud eluvormide avastamine mõjutaks oluliselt meie arusaama elu mitmekesisusest ja evolutsioonist. See viitab sellele, et elu võis universumi erinevates piirkondades iseseisvalt esile kerkida ja õitseda, mis võib potentsiaalselt laiendada meie ettekujutust võimalikust.