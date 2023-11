Dinosaurused võivad rännata teistel planeetidel: hapniku ja fanerosoikumi staadiumi uurimine

Ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud murranguline uurimus on kõigutanud paleontoloogia alustalasid ja sütitanud teadlaste kujutlusvõimet kogu maailmas. Vastupidiselt kauaaegsele arvamusele, et dinosaurused on Maal välja surnud, teevad teadlased nüüd ettepaneku, et need suurepärased olendid võivad endiselt universumi teistel planeetidel ringi liikuda.

Selle intrigeeriva hüpoteesi võtmetegur seisneb hapniku uurimises. Dinosauruste ajal oli Maal hapnikutase umbes 30%, mis on oluliselt kõrgem kui praegu meie planeedil leiduv 21%. Need kõrgenenud hapnikutasemed mängisid potentsiaalselt olulist rolli dinosauruste olemasolu ja domineerimise toetamisel miljoneid aastaid.

Seda teooriat täiendavalt laiendades viitavad teadlased, et kui kaugetel planeetidel on võrreldav hapnikutase, võib see luua ideaalsed tingimused dinosauruselaadsete tulnukate õitsenguks ja arenemiseks. Elumärkide otsimine teistelt planeetidelt on sageli tuginenud Maa praegustele keskkonnatingimustele. See uuring avab aga võimaluse, et Maa praegusest seisundist kõrgema hapnikusisaldusega planeedid võivad omada võtit maaväliste dinosauruste avastamisel.

Teadlased keskenduvad tõendite leidmisele fanerosoikumi staadiumi kohta teistel planeetidel. Fanerosoikum moodustab vaid 12% Maa ajaloost, kuid hõlmab aega, mil elu meie planeedil arenes väljapoole lihtsaid mikroorganisme. Teadlased usuvad, et tuvastades selged heledad sõrmejäljed, mis näitavad fanerosoikumi staadiumi, suudavad nad lihvida oma otsinguid arenenumate eluvormide järele peale üherakuliste organismide.

See murranguline uurimus annab lootust leida mujalt kosmosest mitte ainult elumärke, vaid ka keerulisi ja suuri organisme. Õigete tingimuste ja Maa ürgset minevikku meenutava keskkonnaga võivad planeetidevahelised uuringud avastada dinosauruseid, mida meie koduplaneedil pole kunagi varem nähtud.

Kui teadlased oma otsinguid alustavad, jääb tulnukate dinosauruste avastamise võimalus ahvatlevalt käeulatusse. Nii mõistusevastane kui see ka ei tundu, jätab universumi avarus lõpmatult ruumi uurimiseks ja peidetud imede väljakaevamiseks. Kes teab, millised muud erakordsed olendid võivad kosmose sügavustes avastamist oodata? Maavälise elu otsimine kütkestab ja inspireerib jätkuvalt, nihutades meie teadmiste ja kujutlusvõime piire.

